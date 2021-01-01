القاهرة: منح الفريق الرجوب جائزة الثقافة الرياضية العربية التقديرية

القاهرة /سما/

منح الاتحاد العربي للثقافة الرياضية، اليوم الخميس، رئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية الفريق جبريل الرجوب، جائزة الثقافة الرياضية العربية، تقديرًا لدوره وإنجازاته في النهوض بالرياضة الفلسطينية.

جاء ذلك خلال احتفالية إعلان جوائز الثقافة الرياضية العربية في نسختها الثالثة 2021، التي نظمها الاتحاد في العاصمة المصرية القاهرة، بحضور وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي، ورئيس مجلس أمناء الجائزة الفنان سامح الصريطي، ورئيس الاتحاد العربي للثقافة الرياضية الإعلامي أشرف محمود، وعدد من أعضاء الاتحاد والشخصيات الاعتبارية والرياضية المصرية والعربية.

وتمنح جائزة الاتحاد التقديرية لكل من قدم أعمالا جليلة لخدمة الرياضة والرياضيين العرب، وأسهم في تحقيق طفرة وإنجازات في مجال عمله والمناصب التي أسندت إليه، حيث منحت الجائزة أيضًا إلى الأمير طلال بن بدر بن سعود رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية السابق، لما قدمه من عطاء وما بذله من جهد طوال فترة توليه المسؤولية وإسهاماته في وضع هيكلية للعمل الرياضي العربي المشترك.

كما مُنحت للوزير المفوّض هاني مصطفى، لاعب ومدرب النادي الأهلي ومنتخب مصر الأسبق في كرة القدم، مدير إدارة الرياضة بجامعة الدول العربية، ممثل الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب على مدى ثلاثة عقود، بالإضافة للفريق الرجوب الذي قفزت الرياضة الفلسطينية في عهده قفزات هائلة وتحولت إلى انتفاضة قوية لفتت أنظار العالم إلى القضية الفلسطينية وحق شعبنا في إعلان دولته المستقلة.

وفاز بجوائز النسخة الثالثة كل من: - جائزة الثقافة الرياضية العربية لشخصية العام: مؤسس ورئيس منظمة الإبل الدولية الشيخ فهد بن فلاح حثلين.

- الرياضي المثالي: البطل البارالمبي المصري شريف عثمان.

- جائزة الثقافة الرياضية العربية للوفاء لكل من: العداء المغربي الكابتن سعيد عويضة، واللبناني رهيف علامة، والدكتور السعودي إبراهيم القناص، والعميد السوري فاروق بوظو، والكاتب الإماراتي محمد الجوكر.

- جائزة العطاء والمسؤولية المجتمعية: رابطة اللاعبين الأردنيين الدولية الثقافية، ومركز الرعاية المتطورة لذوي الاحتياجات الخاصة بالسعودية، والاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية.

- جائزة الثقافة الرياضية العربية للإعلام: القطري سعد الرميحي، واللبناني يوسف برجاوي، والمصري حسن المستكاوي، والإماراتي يعقوب السعدي، والسوري مصطفي الأغا، والعماني علي الجابري.

- جائزة حدث العام: بطولة كأس العالم لكرة اليد في مصر.

- جائزة إنجاز العام ذهبت لكل من حصل على ذهبية في أولمبياد "طوكيو" وهم: فريال أشرف، وإبراهيم حسونة، ومعتز برشم، وسفيان البقالي، وأحمد حفناوي.

- جائزة المبادرات الشبابية: وزارة الشباب والرياضة المصرية.

- جائزة الثقافة الرياضية العربية التقديرية: الأمير طلال بن بدر بن سعود، والفريق جبريل الرجوب، والوزير المفوّض هاني مصطفى.

- جائزة عاصمة الثقافة الرياضية العربية: إمارة الشارقة.