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البنك الدولي يعلن عن 93 مليار دولار لمساعدة الدول الأشد فقراً

الخميس 16 ديسمبر 2021 09:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
البنك الدولي يعلن عن 93 مليار دولار لمساعدة الدول الأشد فقراً



واشنطن /سما/

أعلن البنك الدولي أن المؤسّسة الدولية للتنمية المتخصصة بمساعدة البلدان الأشدّ فقراً، حصلت على تمويل قياسي قدره 93 مليار دولار لمساعدة هذه البلدان على التعامل مع تداعيات جائحة كوفيد-19 وتعزيز النمو الاقتصادي فيها بحسب واشنطن بوست .

وذكر البنك في بيان، أن هذا أكبر "تجديد" على الإطلاق لموارد المؤسسة الدولية للتنمية التي تقدّم دعماً مالياً لـ74 دولة، غالبيتها في افريقيا.

يشار الى ان المؤسسة الدولية للتنمية، هي جزء من "مجموعة البنك الدولي" تعنى بمساعدة أشدّ بلدان العالم فقراً من خلال تقديم قروض وهبات لبرامج تؤدّي إلى تعزيز النمو الاقتصادي والحدّ من عدم المساواة وتحسين الأوضاع المعيشية في هذه الدول.

#البنك الدولي #فيروس كورونا

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