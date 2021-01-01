  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الشعبيّة تُحيي أبطال عملية نابلس وتؤكّد أنّها تعبير عن قرار شعبنا بالمواجهة

الخميس 16 ديسمبر 2021 09:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشعبيّة تُحيي أبطال عملية نابلس وتؤكّد أنّها تعبير عن قرار شعبنا بالمواجهة



غزة /سما/

وجّهت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، تحيّتها لجماهير شعبنا الفلسطيني في الضفة المحتلة ومقاوميها الذين نفذوا العملية البطوليّة في نابلس مساء اليوم الخميس 16 ديسمبر، ليؤكّدوا على استمرار وتصاعد المقاومة على امتداد أرض فلسطين المحتلة.

وأكَّدت الجبهة في بيانٍ لها، أنّ هذه العملية وغيرها من بطولات المقاومة بكافة أشكالها هي جزء من الرد الفلسطيني المستمر على جرائم الاحتلال ومستوطنيه، وجاءت هذه العملية لتؤكّد أنّ الاعتقالات والاغتيالات والعدوان المستمر ضد جماهير شعبنا لن توقف مقاومته في الضفة المحتلة أو على أي شبرٍ من أرض فلسطين المحتلة.

ودعت الجبهة إلى تعزيز الوحدة الوطنيّة ضد المحتل في ساحات الاشتباك، وتحمّل كافة القوى مسؤولياتها الوطنيّة والنضاليّة في هذه المواجهة، مُؤكدةً أنّ المقاومة بكافة أشكالها هي التعبير عن إرادة شعبنا وقراره في المواجهة ورفضه للخضوع أمام المحتل. 

وجددت الجبهة عهدها لشهداء وجرحى شعبنا وذويهم، وأبطالنا الأسرى في سجون الاحتلال، بالاستمرار في المقاومة ضد الاحتلال حتى كنسه عن أرضنا.

#الجبهة الشعبية #عملية اطلاق نار #نابلس

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة تكشف عن سبب اختيار القسام التوقيت الحالي لتنفيذ مناورته العسكرية بغزة

شاهد الصور : كتائب القسام تنشر مشاهد من مناورات "درع القدس"

وسائل إعلام إسرائيلية: الجيش يتجهز لضربة كبرى لإيران يستمر أثرها لسنوات عديدة

اسرائيل تتجهز لحرب شاملة.. تقرير يبرز السلاح "المؤثر" في ترسانة الدفاع الإيرانية..

شرخ داخل الائتلاف بسبب تصريحات بار ليف: اسرائيل تتهم أوروبا والاتحاد يتفاجئ ويطالب بتوضيحات

أسعار صرف العملات

أبو حسنة : الايام القادمة ستشهد تقدما كبيرا في عمل الاونروا تجاه اعادة الاعمار بغزة

الأخبار الرئيسية

الشرطة توضح حقيقة قضية طفل غزة ( محمد) الذي تركه والده على حاجز قلنديا

37367

مقتل مستوطن وإصابة إثنين آخرين في عملية إطلاق نار شمال نابلس

اسرائيل تتجهز لحرب شاملة.. تقرير يبرز السلاح "المؤثر" في ترسانة الدفاع الإيرانية..

شرخ داخل الائتلاف بسبب تصريحات بار ليف: اسرائيل تتهم أوروبا والاتحاد يتفاجئ ويطالب بتوضيحات

وزارة الصحة تعلن اكتشاف أول 3 حالات مصابة بمتحور أوميكرون

الاتصالات الفلسطينية