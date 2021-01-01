الشعبيّة تُحيي أبطال عملية نابلس وتؤكّد أنّها تعبير عن قرار شعبنا بالمواجهة

غزة /سما/

وجّهت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، تحيّتها لجماهير شعبنا الفلسطيني في الضفة المحتلة ومقاوميها الذين نفذوا العملية البطوليّة في نابلس مساء اليوم الخميس 16 ديسمبر، ليؤكّدوا على استمرار وتصاعد المقاومة على امتداد أرض فلسطين المحتلة.

وأكَّدت الجبهة في بيانٍ لها، أنّ هذه العملية وغيرها من بطولات المقاومة بكافة أشكالها هي جزء من الرد الفلسطيني المستمر على جرائم الاحتلال ومستوطنيه، وجاءت هذه العملية لتؤكّد أنّ الاعتقالات والاغتيالات والعدوان المستمر ضد جماهير شعبنا لن توقف مقاومته في الضفة المحتلة أو على أي شبرٍ من أرض فلسطين المحتلة.

ودعت الجبهة إلى تعزيز الوحدة الوطنيّة ضد المحتل في ساحات الاشتباك، وتحمّل كافة القوى مسؤولياتها الوطنيّة والنضاليّة في هذه المواجهة، مُؤكدةً أنّ المقاومة بكافة أشكالها هي التعبير عن إرادة شعبنا وقراره في المواجهة ورفضه للخضوع أمام المحتل.

وجددت الجبهة عهدها لشهداء وجرحى شعبنا وذويهم، وأبطالنا الأسرى في سجون الاحتلال، بالاستمرار في المقاومة ضد الاحتلال حتى كنسه عن أرضنا.