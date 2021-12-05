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الشرطة توضح حقيقة قضية طفل غزة ( محمد) الذي تركه والده على حاجز قلنديا

الخميس 16 ديسمبر 2021 08:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة توضح حقيقة قضية طفل غزة ( محمد) الذي تركه والده على حاجز قلنديا



رام الله / سما /

نشرت مواقع التواصل الاجتماعي خبرا مفاده ان احد المواطنين من سكان قطاع غزة ترك طفله البالغ من العمر  6 سنوات على حاجز قلنديا شمال مدينة القدس المحتلة يوم امس وغادر للعمل داخل الخط الاخضر.

 وقد اوضح العقيد لؤي ارزيقات المتحدث باسم الشرطة بانه ومنذ لحظة نشر هذا الخبر باشرت شرطة محافظة رام الله والبيرة وشرطة ضواحي القدس  اجراءات البحث والتحري للوقوف على حقيقة الامر موضحا بان الشرطة لم تتلقى اي بلاغ حول هذه القضية ولم يصل اليها الطفل مطلقا .

 و بعد اجراءات بحث ومتابعة استمرت لعدة ساعات تبين بان  الطفل حضر  من غزة مع والده بتاريخ 5/12/2021   للعلاج في مستشفيات مدينة  القدس المحتلة فتركه والده على الحاجز وغادر لمكان مجهول حتى اللحظة.

واضاف ارزيقات بان الشرطة  تواصلت اليوم  مع والدته وتبين وجودها في تركيا برفقة والدتها المريضه وانها ستعود لغزة قريبا . واستمرت شرطة محافظة رام الله والبيرة بالبحث الى ان تم التوصل إلى مكان وجوده في مدينة بيتونيا عند احد اقربائه منذ وصوله لرام الله .

واكد ارزيقات بانه تم احضار الطفل وتسليمه للارتباط العسكري الفلسطيني وتم تامين عودته الى غزة من قبل وزارة الشؤون المدنية . ووصل قبل قليل واستلمته خالته وهو بصحة جيدة .

ودعا ارزيقات كافة رواد مواقع التواصل الاجتماعي عدم زج اسم "جهاز الشرطة" في أي خبر قبل التحري والتدقيق، علماً أن جهاز الشرطة لديه دائرة إعلامية وتتواصل مع كافة الجهات الباحثة عن المعلومة الدقيقة دون تردد.

#مواقع التواصل الاجتماعي #الشرطة الفلسطينية #قطاع غزة #حاجز قلنديا #القدس المحتلة #محافظة رام الله

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