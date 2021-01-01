مقتل مستوطن وإصابة إثنين آخرين بعملية إطلاق نار شمال نابلس

نابلس / سما /

قتل مستوطن وأصيب اثنان، مساء الخميس، جراء تعرّضهم لإطلاق نار قرب مستوطنة "حوميش"، الواقعة بين سبسطية وبرقة، شمال نابلس.

ووفق القناة 12 العبرية، فان مستشفى بيلينسون أعلن مقتل المستوطن الذي أصيب بجروح خطيرة في عملية إطلاق النار قرب حومش

وبحسب مصادر طبية إسرائيلية، أصيب أحد المستوطنين بجراح بالغة الخطورة، بينما أصيب الآخران بجراح طفيفة.

وذكرت مصادر طبية أنّ جراح المستوطن المصاب بجراح خطيرة تركزت في رقبته.

وأفادت منظمة الإنقاذ "زاكا" الاسرائيلية، بأنه تم نقل مستوطن يبلغ من العمر 20 عامًا حالته حرجة جدا إلى مستشفى بيلينسون وتجري له عمليات إنعاش، لافتة الى أنه يجري علاج 2 حالتهم بين متوسطة-طفيفة

ومنعت قوات الاحتلال السيارات من العبور في حاجز حوارة، وكتب ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أن الاحتلال أغلق طرقات في المنطقة، بحثًا عن المنفّذين.

وأكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن قوات الجيش تشرع بأعمال بحث عن منفذي عملية إطلاق النار.



وأوضحت قناة "كان" العبرية، أن قوات الجيش الإسرائيلي تُجري عمليات تفتيش ومطاردة لسيارة مشبوهة، في أعقاب عملية إطلاق النار قرب مستوطنة حومش.

ويرجّح الاحتلال، وفق هيئة البث الرسمية ("كان ١١")، أن شابين فلسطينيين انتظرا سيارة المستوطنين عند المفرق، وأطلقا النار عليها ثم لاذا بالفرار.