اسرائيل: قد نتراجع عن"التسهيلات المدنية" لقطاع غزة بسبب حماس

القدس المحتلة / سما /

قالت اسرائيل أنها قد تتراجع عن ما أسمته التسهيلات المدنية لقطاع غزة في أعقاب الكشف عن قيام حركة حماس بالضغط على حملة تصاريح التجارة لتنفيذ نشاطات ضد إهداف إسرائيلية.

وقدمت المحكمة الإسرائيلية لائحة اتهام ضد أحد سكان قطاع غزة والذي يحمل تصريح تجارة بتهمة التخطيط لتنفيذ نشاطات ضد إسرائيل حسب ما نقلت المواقع العبرية عن منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية غسان عليان.

ووفقا لما نقل موقع يديعوت احرنوت فقد تم الكشف اليوم عن قيام حماس بدفع مبلغ 350 شيكل لاحد سكان غزة لكي يستغل تصريح التجارة الموجود بحوزته لأغراض التجسس لصالح حماس".

واضاف عليان قائلا" إذا تمادت حماس في المخاطرة بالسياسة المدنية التي تتيحها إسرائيل وبخروج آلاف الغزيين للعمل في إسرائيل فإن ذلك ستترتب عنه تداعيات تؤثر عليكم وعلى أفراد عائلاتكم بفضل هذه التصاريح."