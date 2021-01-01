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كوهين بعد رئاسته الموساد أصبح يجني آلاف الدولارات

الخميس 16 ديسمبر 2021 06:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
كوهين بعد رئاسته الموساد أصبح يجني آلاف الدولارات



القدس المحتلة / سما /

كشف موقع "والا" العبرية أن رئيس جهاز الموساد السابق يوسي كوهين يجني حوالي نصف مليون دولار من منظمة “كيرين هايسود”، هيئة جمع الأموال الرسمية في إسرائيل، مقابل جولتي محاضرات في الخارج.
 
وأفاد الموقع العبري أن كوهين تلقى حوالي 250 ألف دولار مقابل رحلة قام بها مؤخرا إلى أوروبا، وسيتم دفع مبلغ مماثل مقابل جولة محاضرات قادمة في أستراليا.
 
وأشار الموقع إلى أن كوهين سافر في شهر أكتوبر الماضي إلى فعاليات في جنيف وبروكسل وموناكو وبرلين وفرانكفورت، وتقاضى ربع مليون دولار.
 
وادعت "كيرين هايسود"، أن أموال الجولات تم جمعها من قبل “رعاة محليين”.
 
يشار إلى أن المنظمة الإسرائيلية تعمل على جمع الأموال لإسرائيل والجاليات اليهودية في الخارج لمشاريع الهجرة والاستيعاب، وتدعو بانتظام المسؤولين الإسرائيليين السابقين إلى المحاضرات وفعاليات جمع التبرعات.

#الموساد الاسرائيلي #يوسي كوهين #اسرائيل

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