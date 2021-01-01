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"المرور بغزة": وفاة طفلة متأثرة بجراح خطيرة إثر حادث سير

الخميس 16 ديسمبر 2021 04:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
"المرور بغزة": وفاة طفلة متأثرة بجراح خطيرة إثر حادث سير



غزة / سما /

أعلنت إدارة المرور والنجدة بالشرطة، الخميس، عن وفاة طفلة متأثرة بجراحها إثر حادث دهس بمدينة غزة قبل يومين.

وقالت "المرور"، في تصريح مقتضب، إن الطفلة (سندس سامي الحويطي) 12 عاماً، توفيت متأثرة بجراح خطيرة أصيبت بها جراء صدمها من قبل مركبة من نوع "كيا" في شارع النفق بمدينة غزة الثلاثاء الماضي.

وأضافت "المرور" أن الطفلة توفيت بعد يومين من مكوثها في المستشفى لتلقي العلاج، مشيرة إلى أنها تستكمل الإجراءات القانونية في القضية بعد وفاة الطفلة.

وذكرت أنه تم توقيف سائق المركبة المتسبب بالحادث (ع، ب ) 25 عاماً، كما تم توقيف اثنين آخرين لمحاولتهما تضليل التحقيق، والإدلاء بأقوال كاذبة حول الحادث.

وبهذه الحادثة، بلغ عدد حالات الوفاة جراء حوادث السير منذ مطلع شهر ديسمبر الحالي، 4 وفيات.

#شرطة المرور والنجدة #قطاع غزة #وفاة طفلة #حادث سير

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