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حماس تعقب على رؤية الجبهة الشعبية لترتيب البيت الفلسطيني

الخميس 16 ديسمبر 2021 04:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تعقب على رؤية الجبهة الشعبية لترتيب البيت الفلسطيني



غزة / سما /

 رحبت حركة المقاومة الإسلامية حماس بالرؤية الوطنية الشاملة التي أعلنتها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في كلمتها المركزية خلال مهرجان انطلاقتها الرابعة والخمسين في مدينة غزة يوم الإثنين 13 ديسمبر 2021م. 

وأكد حسام بدران عضو المكتب السياسي لحركة حماس رئيس مكتب العلاقات الوطنية في تصريح صحفي أن هذه الرؤية تتقاطع بشكل كبير مع رؤية حماس لترتيب البيت الفلسطيني، وإنجاز المصالحة، وتحقيق الوحدة الوطنية. 

ودعا بدران الرفاق في الجبهة الشعبية إلى مواصلة جهودهم، وترجمة رؤيتهم إلى خطوات عملية تحقق الغاية المنشودة، وسيجدون حماس داعمة بقوة لكل جهد يجمع شعبنا وقواه على رؤية وطنية جامعة تحمي القضية الفلسطينية في مواجهة مشاريع التطبيع والتصفية، وتوحدنا في مواجهة الاحتلال حتى التحرير والعودة.

#حركة حماس #الجبهة الشعبية #المصالحة الفلسطينية

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