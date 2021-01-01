اشتية يبحث مع البنك الدولي مشاريعه الحالية والقادمة

رام الله / سما /

بحث رئيس الوزراء محمد اشتية، مع مدير البنك الدولي في فلسطين كانثان شانكار، اليوم الخميس، تعزيز جهود البنك ورفع نسبة مساهمته في فلسطين، ووضعه في صورة الأوضاع السياسية والمالية، وذلك خلال استقباله في مكتبه بمدينة رام الله.

وناقش الطرفان حزمة مشاريع البنك الدولي للعام المقبل، التي تخدم قطاعات متنوعة، وتنسجم مع الأولويات الوطنية واستراتيجية التنمية.

واطلع اشتية من شانكار على تقارير الإنجاز في البرامج الحالية التي ينفذها البنك، وعلى رأسها برنامج تسجيل الأراضي، بالتعاون مع سلطة الأراضي وهيئة تسوية الأراضي والمياه.

وثمن رئيس الوزراء دعم البنك الدولي في مختلف القطاعات، داعيا إلى رفع مساهمته في فلسطين ودعم برامج جديدة لخلق فرص عمل جديدة، وخفض البطالة بين صفوف الشباب.