واشنطن تؤكد عدم تغير موقفها بشأن إعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس

واشنطن /سما/

أكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية الأربعاء أنه لم يطرأ أي جديد على موقف الولايات المتحدة الملتزم بإعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس.

وبحسب صحيفة القدس المحلية، قال المتحدث الذي طلب عدم ذكر اسمه:”ليس لدينا ما نضيفه على موقفنا المعلن بشأن القنصلية” والذي ينص على ما قاله وزير الخارجية الأميركي، آنتوني بلينكين، في شهر أيار الماضي، وأكد عليه في شهري أيلول، وتشرين الأول عن تمسك إدارة الرئيس بايدن بالتزامها إعادة فتح القنصلية، وهو ما أكده الناطق باسم وزارة الخارجية لجريدة القدس في كل مناسبة أثارت الجريدة فيها هذه المسالة.

وكان قد أكد الناطق الرسمي باسم الخارجية الأميركية الأسبوع الماضي، أن الإدارة لن تتراجع عن قرارها بإعادة فتح القنصلية، ولكنه قال أيضا أن ليس لديه فكرة عن موعد إعادة فتحها.

يشار إلى أنه خلال اجتماع الرئيس الأميركي جو بايدن مع رئيس حكومة إسرائيل نفتالي بينيت مؤخرا في واشنطن، أوضح بايدن أنه لا ينوي التخلي عن خطته لاستئناف فتح القنصلية الأميركية في القدس، وذلك نقلا عن مسؤولين اطلعوا على الاجتماع بين الزعيمين عندئذ.

وكان مسؤولون أميركيون أشاروا إلى أن بايدن عرض قضية فتح القنصلية عدة مرات خلال اجتماعاته مع بينيت (في شهر آب الماضي)، وشدد بايدن على أن استئناف فتح القنصلية هو تعهد انتخابي قام بتقديمه وشدد على أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن تحدث بالنيابة عنه خلال زيارته إلى إسرائيل والضفة الغربية المحتلة في شهر أيار الماضي وقال إنه سيتم استئناف فتح القنصلية.

وجاء رد المتحدث باسم الخارجية الأربعاء على استفسار القدس ردا على نقله موقع “تايمز أوف إسرائيل”، عن مسؤول في البيت الأبيض قوله: “بما أن إسرائيل بالفعل في مواجهة أمام ادارة الرئيس الأمريكي جو بايدن حول الاتفاق النووي مع ايران، الولايات المتحدة لا تريد فتح جبهة ثانية حول استئناف فتح القنصلية”.