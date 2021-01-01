  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أبو حسنة : الايام القادمة ستشهد تقدما كبيرا في عمل الاونروا تجاه اعادة الاعمار بغزة

الخميس 16 ديسمبر 2021 04:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو حسنة : الايام القادمة ستشهد تقدما كبيرا في عمل الاونروا تجاه اعادة الاعمار بغزة



القدس المحتلة / سما /

قال عدنان المستشار الاعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "اونروا" ان الايام ستشهد حركا كبيرا في عملية اعادة اعمار البيوت التي دمرت واصيبت باضرار مختلفة خلال الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة في مايو الماضي .

وقال ابو حسنه في تصريحات اذاعية ان اكثر من 400 عائلة من الذين اصيبت بيوتهم باضرار جسيمة وغير صالحة للسكن قد عادوا الى بيوتهم وان الاونروا ستدفع قريبا لحوالي 900 عائلة بدل ايجار يغطي حتى شهر ابريل القادم .

واوضح ان الاونروا ستبدأ خلال الايام القادمة بدفع تعويضات لـ"الاف المنازل" التي اصيبت بأضرار طفيفة ومتوسطة وكبيرة موضحا " العمليات التقنية لانجاز تلك العملية بدأت بالتنسيق مع وزارة الاشغال والاسكان الفلسطينية وستتم في فترة وجيزة".

وقال أنه قد تم توقيع اتفاقية مع بنك التنمية الالماني لاعادة اعمار 150 منزلا دمرت بشكل كامل خلال العمليات العسكرية الاخيرة مؤكدا ان الاونروا تبذل جهودا كبرى لانهاء ملف اعادة اعمار ما خلفته الحرب الاخيرة على قطاع غزة بالتعاون مع كافة المؤسسات الاممية الشقيقة ووزارة الاسكان والاشغال الفلسطينية .

#الاونروا غزة #حرب غزة هدم #الاونروا ابو حسنة: غظة حرب اسرائيل #ابو حسنة الاونروا #غزة هدم

الأكثر قراءة اليوم

بعجزها عن إدارة حرب طويلة.. هذا ما تنتظره إسرائيل ومواطنوها إذا هاجمت إيران

صحيفة تكشف عن سبب اختيار القسام التوقيت الحالي لتنفيذ مناورته العسكرية بغزة

الجيش الإسرائيلي يعلن إنهاء أكبر مناورة "مفاجئة" من نوعها استعدادا لـ"الحرب القادمة" (فيديو)

شاهد الصور : كتائب القسام تنشر مشاهد من مناورات "درع القدس"

واشنطن تؤجل إعادة فتح قنصليتها بالقدس تحت ضغوطات قوية من إسرائيل ولوبياتها

"الموحدة" تهاجم شاكيد: “يجب أن تعرف أن قواعد اللعبة تغيرت"

وسائل إعلام إسرائيلية: الجيش يتجهز لضربة كبرى لإيران يستمر أثرها لسنوات عديدة

الأخبار الرئيسية

MCbLK

شملت أسر جنود واقتحام مواقع.. فيديو: كتائب القسام تنشر مشاهد من مناورات "درع القدس"

335298-مراسم-انطلاق-المرحلة-الثانية-من-إعمار-غزة

الكشف عن تفاصيل مشاريع اللجنة المصرية لاعادة الاعمار: يستوعب 200 عامل فلسطيني

مصادر اسرائيلية تشكك في قبول حماس والجهاد في مقترح "الامن مقابل الطعام" في غزة

o

وسائل إعلام إسرائيلية: الجيش يتجهز لضربة كبرى لإيران يستمر أثرها لسنوات عديدة

فلسطين : وفاة واحدة و349 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الاتصالات الفلسطينية