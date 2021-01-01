أبو حسنة : الايام القادمة ستشهد تقدما كبيرا في عمل الاونروا تجاه اعادة الاعمار بغزة

القدس المحتلة / سما /

قال عدنان المستشار الاعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "اونروا" ان الايام ستشهد حركا كبيرا في عملية اعادة اعمار البيوت التي دمرت واصيبت باضرار مختلفة خلال الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة في مايو الماضي .

وقال ابو حسنه في تصريحات اذاعية ان اكثر من 400 عائلة من الذين اصيبت بيوتهم باضرار جسيمة وغير صالحة للسكن قد عادوا الى بيوتهم وان الاونروا ستدفع قريبا لحوالي 900 عائلة بدل ايجار يغطي حتى شهر ابريل القادم .

واوضح ان الاونروا ستبدأ خلال الايام القادمة بدفع تعويضات لـ"الاف المنازل" التي اصيبت بأضرار طفيفة ومتوسطة وكبيرة موضحا " العمليات التقنية لانجاز تلك العملية بدأت بالتنسيق مع وزارة الاشغال والاسكان الفلسطينية وستتم في فترة وجيزة".

وقال أنه قد تم توقيع اتفاقية مع بنك التنمية الالماني لاعادة اعمار 150 منزلا دمرت بشكل كامل خلال العمليات العسكرية الاخيرة مؤكدا ان الاونروا تبذل جهودا كبرى لانهاء ملف اعادة اعمار ما خلفته الحرب الاخيرة على قطاع غزة بالتعاون مع كافة المؤسسات الاممية الشقيقة ووزارة الاسكان والاشغال الفلسطينية .