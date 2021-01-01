  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

رابط فحص أسماء المستفيدين من المنحة القطرية 100 دولار للاسر الفقيرة بغزة (الاستعلام الحكومي)

الخميس 16 ديسمبر 2021 03:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
رابط فحص أسماء المستفيدين من المنحة القطرية 100 دولار للاسر الفقيرة بغزة (الاستعلام الحكومي)



غزة / سما /

نشرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غزة، الخميس، رابط للاستعلام عن أسماء المستفيدين من المنحة القطرية (100 دولار) للأسر المتعففة في قطاع غزة.

وأشارت الوزارة إلى أنّ رسالة نصية (SMS) سوف تصل للمستفيدين من المنحة على الهاتف المحمول توضح آلية صرف المساعدة النقدية.

يشار إلى أن هذه ستكون المرة الرابعة التي يتم صرف المنحة القطرية للأسر الفقيرة منذ العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة في أيار/ مايو الماضي.

وبدأ في 13 سبتمبر/أيلول الماضي صرف المنحة القطرية للأسر المتعففة في قطاع غزة من خلال الأمم المتحدة، وعبر الآلية الجديدة التي تم الاتفاق عليها مع دولة قطر، حيث يتلقى المواطنون رسائل تفيد بتوجههم لأقرب نقطة صرف من أماكن سكناهم.

رابط فحص أسماء المستفيدين من المنحة القطرية

#المنحة القطرية #رابط فحص المنحة القطرية #رابط فحص المنحة القطرية للاسر الفقيرة #رابط فحص #رابط فحص اسماء المستفيدين #رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار #رابط فحص منحة قطر #اسماء المستفيدين من المنحة القطرية #فحص اسماء المستفيدين من المنحة القطرية #رابط فحص اسماء المستفيدين من المنحة القطرية #قطر #قطاع غزة #السفير العمادي #صرف المساعدات النقدية #مساعدة 100$ #مساعدة 100 دولار #المنحة القطرية 100 دولار #رابط الاستعلام الحكومي #الاستعلام الحكومي

الأكثر قراءة اليوم

بعجزها عن إدارة حرب طويلة.. هذا ما تنتظره إسرائيل ومواطنوها إذا هاجمت إيران

صحيفة تكشف عن سبب اختيار القسام التوقيت الحالي لتنفيذ مناورته العسكرية بغزة

الجيش الإسرائيلي يعلن إنهاء أكبر مناورة "مفاجئة" من نوعها استعدادا لـ"الحرب القادمة" (فيديو)

شاهد الصور : كتائب القسام تنشر مشاهد من مناورات "درع القدس"

واشنطن تؤجل إعادة فتح قنصليتها بالقدس تحت ضغوطات قوية من إسرائيل ولوبياتها

"الموحدة" تهاجم شاكيد: “يجب أن تعرف أن قواعد اللعبة تغيرت"

وسائل إعلام إسرائيلية: الجيش يتجهز لضربة كبرى لإيران يستمر أثرها لسنوات عديدة

الأخبار الرئيسية

أبو حسنة : الايام القادمة ستشهد تقدما كبيرا في عمل الاونروا تجاه اعادة الاعمار بغزة

MCbLK

شملت أسر جنود واقتحام مواقع.. فيديو: كتائب القسام تنشر مشاهد من مناورات "درع القدس"

335298-مراسم-انطلاق-المرحلة-الثانية-من-إعمار-غزة

الكشف عن تفاصيل مشاريع اللجنة المصرية لاعادة الاعمار: يستوعب 200 عامل فلسطيني

مصادر اسرائيلية تشكك في قبول حماس والجهاد في مقترح "الامن مقابل الطعام" في غزة

o

وسائل إعلام إسرائيلية: الجيش يتجهز لضربة كبرى لإيران يستمر أثرها لسنوات عديدة

الاتصالات الفلسطينية