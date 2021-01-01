رابط فحص أسماء المستفيدين من المنحة القطرية 100 دولار للاسر الفقيرة بغزة (الاستعلام الحكومي)

غزة / سما /

نشرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غزة، الخميس، رابط للاستعلام عن أسماء المستفيدين من المنحة القطرية (100 دولار) للأسر المتعففة في قطاع غزة.

وأشارت الوزارة إلى أنّ رسالة نصية (SMS) سوف تصل للمستفيدين من المنحة على الهاتف المحمول توضح آلية صرف المساعدة النقدية.

يشار إلى أن هذه ستكون المرة الرابعة التي يتم صرف المنحة القطرية للأسر الفقيرة منذ العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة في أيار/ مايو الماضي.

وبدأ في 13 سبتمبر/أيلول الماضي صرف المنحة القطرية للأسر المتعففة في قطاع غزة من خلال الأمم المتحدة، وعبر الآلية الجديدة التي تم الاتفاق عليها مع دولة قطر، حيث يتلقى المواطنون رسائل تفيد بتوجههم لأقرب نقطة صرف من أماكن سكناهم.

رابط فحص أسماء المستفيدين من المنحة القطرية