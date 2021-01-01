شملت أسر جنود واقتحام مواقع.. فيديو: كتائب القسام تنشر مشاهد من مناورات "درع القدس"

غزة / سما /

نشرت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة "حماس"، الخميس، مشاهد من مناورات "درع القدس" التي أجرتها يوم الثلاثاء الماضي بهدف "رفع الجهوزية القتالية" لمقاتليها.

ونوّهت القسام عبر موقعها الإلكتروني إلى أنّ المشاهد المنشورة للمناورات في مقطع الفيديو هي "ممّا سُمح بنشره" لوسائل الإعلام والجمهور.

وأظهر المقطع المنشور عناصر من القسام وهم يدمّرون دبابات وآليات عسكرية إسرائيلية، ويأسرون جنودًا منها، إلى جانب مشاهد لاقتحام مواقع وتدمير أبراج عسكرية إسرائيلية.

وأبرز الفيديو مشهدًا يظهر فيه مقاتلون من كتائب القسام، وهم يسيطرون على دبابة إسرائيلية، ويأسرون جنودها، ويوجّهون إليهم تعليمات باللغة العبرية.

كما اظهر استخدام عناصر القسام خلال المناورة لأسلحة مختلفة، مثل القذائف المضادة للدروع، والعبوات الناسفة، ومضاد طيران، وبنادق قنص.