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على طريق الغاء نظام (GRM).. اتحاد المقاولين يرفع حظر الاستيراد عن عدد من الشركات

الخميس 16 ديسمبر 2021 03:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
على طريق الغاء نظام (GRM).. اتحاد المقاولين يرفع حظر الاستيراد عن عدد من الشركات



غزة / سما /

تمكن اتحاد المقاولين الفلسطينيين من رفع الحظر عن عدد من شركات المقاولات وتفعيلها على وفق آليّة إعادة الإعمار(GRM) لتمكينها من استيراد احتياجات المشاريع، بعد توقف دام عدة سنوات. 

وتلقى الاتحاد وعود من مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS) باعادة تفعيل جميع الشركات الممنوعة ورفع الملاحظات التي تحول دون تعيلها. 

وجاءت هذه النتائج الهامة لشركات المقاولات الوطنية بعد عدة جلسات متخصصة عقدها فريق العلاقات العامة مع مكتب (UNOPS)، مع التأكيد على استكمال الجهود حتى حل جميع مشاكل شركات المقاولات على نظام ( GRM ) ، بهدف استعادة قدرتها على العمل.

وشدد الاتحاد على أن مطلبه الأساسي مع المكونات الاقتصادية والكل الوطني يتمثل في إلغاء آلية الأمم المتحدة المؤقتة (GRM)، نظرا لما سببته من خسائر وإعاقات لعمل قطاع الإنشاءات وشركاته العاملة، مع الاستمرار في جهود تغيير شروطها المجحفة بهدف تخفيف الضرر عن المقاولين الى حين الغائها والعودة السريعة لحرية تنقل المواطنين والبضائع دون قيود.

وأثنى الاتحاد على تعاون مكتب (UNOPS) وجهوده لتذليل كافة العقبات في هذا المجال، ومساعدة عدد من الشركات لاستئناف عملها وتشغيل عمالها في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة جدا في قطاع غزة.

#اتحاد المقاولين الفلسطينيين #شركات المقاولات #آليّة إعادة الإعمار #GRM

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