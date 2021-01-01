لنجاح زواجك.. 11 جملة يجب أن تقوليها لزوجك كل يوم

وكالات / سما /

عندما يكون الزوجان في بداية حياتهما، يرى كلاهما العالم من خلال نظارات وردية اللون. كل شيء جديد وسعيد، عندما ينظر أحدهما إلى الآخر يرى شخصا مثاليا، حتى العالم من حولك يبدو أكثر إشراقا وسعادة مما كان عليه قبل أن تجدا بعضكما بعضا.

في تلك المرحلة من العلاقة، من السهل لأحدكما أن يقول الأشياء المحبّة للآخر، تأتي هذه الكلمات الجميلة طبيعيًّا عندما تكونان معا، ثم عبر الرسائل النصية أو الهاتف في جميع ساعات النهار والليل عندما تكونان بعيدين.

لكن بمرور الوقت، تبدأ الأمور بالتغير، تحدث التحديات وتظهر العيوب، النظارات ذات اللون الوردي ينتهي دورها، ويبدأ الواقع يفرض نفسه، هذا الوقت الذي يبدأ فيه الحب في التراجع قليلا.

في هذه المرحلة الأطول من علاقتك، فإن قول العبارات الودودة والمحبّة يتطلب مزيدا من الجهد، ومن ثم فإن المحافظة عن عمد على قول بعض الجمل الأساسية تبقي الحب بينكما حيًّا.

يقدم موقع "فيري ويل مايند" (Verywellmind) بعض الأشياء التي يجب أن تقوليها لزوجك للحفاظ على علاقتكما متوهجة.

تقول كاتبة المقال المعالجة النفسية مارني فيورمان "إذا كنت قد انتقلت من مرحلة العلاقة الوردية، وترغبين في دعم وتنمية حب أكثر عمقا ونضجا، فإن أفضل الأشياء التي يمكنك القيام بها هو التدرب قدر الإمكان على قول بعض هذه العبارات الصغيرة".

تبدو رائعا

مع تقدمكما في العمر، فإن تقديم الإطراءات لبعضكما قد يعني الكثير، خصوصا أن التجاعيد والأوزان تأخذ في الازدياد مع مرور الأعوام. إذا كان بإمكان الزوج أن يقول لزوجته "تبدين رائعة"، فإن ما سيفهم في الواقع هو أنه ما يزال منجذبا إليك وستتأكدين أنه ما يزال يستمتع بجمالك الخارجي والداخلي.

أشكرك

بعد أن يعيش الزوجان معا مدة من الوقت، من الطبيعي أن يعدّ كل منهما الآخر أمرا مفروغا منه، ويُتوقع أن يؤدي الشخص الآخر دوره من دون أن يُطلب منه ذلك. لذا فإن كلمة "شكرا" هي أبسط كلمة يمكن قولها، وهي أيضا الأكثر أهمية. عندما تقولينها فإن ما تقولينه بالفعل هو "أنا أقدّر كل ما تفعله من أجلي"؛ سيشعر زوجك بالرضا لأنك لاحظت ذلك.

أعتقد أنك رائع

عندما نختار أن نكون مع شخص ما لسنوات طويلة، نعتقد أحيانا أن الشخص الآخر يجب أن يعرف بطريقة سحرية ما نفكر فيه وما نعتقده، لكنك يجب أن تعبّري عن مشاعرك وأفكارك بصوت عال ومسموع؛ قولي لزوجك "أعتقد أنك رائع"، وما تقولينه حقا هو "أنت شخص جيد، وأحب أن أكون معك".

أحبك على أي حال

عندما يرتكب زوجك خطأ ما، فقد يكون ذلك صعبا عليك، لكن ما تقولينه في تلك اللحظة سيكون له تأثير دائم على علاقتك به. عندما تقولين "أنا أحبك على أي حال" فإن ما تعنيه بالفعل هو "بغض النظر عن الخطأ، سأظل أحبك".

حتى عندما نكون بالغين ونكبر عاما بعد عام فإننا نحتاج إلى سماع كلمات تدل على أننا محبوبون، على الرغم من أننا نتخذ خيارات سيئة أو نفعل أخطاء في بعض الأحيان.

سوف نتجاوز الأمر

يمرّ الأزواج بكثير من التحديات والعواصف والأزمات مثل موت قريب، أو المرور بالصعوبات المالية، أو فقدان الوظيفة، والمشكلات الصحية وغير ذلك كثير.

الشيء المهم هنا هو التأكد من أن زوجك يشعر بحبك في كل هذه الأزمات. عندما تقولين "سنتجاوز الأمر" فأنت تعنين "نحن فريق، وأنا معك مهما حدث".

أحاول أن أفهم وجهة نظرك

تقول كاتي ساندلر، اختصاصية معالجة مرخصة ومدربة، في مقال على موقع "إن بي سي نيوز" (NBCnews)، إن من غير المفترض أن نتفق دائما، ولكن الأهم هو محاولة فهم زوجك على أفضل وجه ممكن "حتى تتمكنا من الالتقاء في المنتصف والشعور بالدعم المتبادل"، لذا فإن قول "أحاول أن أفهم وجهة نظرك" يعدّ طريقة لاجتياز الأوقات الصعبة بطريقة بنّاءة.

أخبرني المزيد

تقول اختصاصية الزواج والأسرة، ليندا كارول، إن جملة "أخبرني المزيد" تساوي جملة "أنا أحبك". تدل هذه العبارة على كونك مهتمة بما يقوله زوجك سواء أكان أمرا تافها في يوم عمل عادي، أو معضلة خطيرة يمر بها في الوقت الحاضر.

أحب أن أكون معك

ربما لا تفضلين الذهاب إلى المسرح أو المباريات الرياضية فهي ليست من اهتماماتك، ولكن إذا كان زوجك يحب هذه الأشياء فمن المهم أن تشاركيه دعمك بأن تقولي له "أحب أن أكون معك في العالم الذي يسعدك، وأريد مشاركتك ما تحب".

أنا أفهمك

عندما ينضج الحب بين الزوجين فإنهما يتعرفان بشكل واقعي على بعضهما من الداخل والخارج، ونظرا للوقت الطويل من العيش معا يتمكن كل منهما من معرفة ما يشعر به الطرف الآخر حتى من دون أن يتكلم؛ لذا ربما حينما تقولين لزوجك "أنا أفهم مشاعرك الآن"، فإن هذا يشعره بالراحة. أن يفهمك شخص ما من دون حاجة إلى الشرح هو أمر لا يقدّر بثمن، كما أن وجود هذا الارتباط هو أمر أساسي للحب والزواج الطويل الأمد.

ما الذي يمكنني أن أفعله من أجلك؟

من أهم التعريفات الأساسية للحب هو وضع احتياجات الآخرين في أولوية قبل احتياجاتنا، وقد نجد هذا الأمر سهلا مع أطفالنا، لكننا ننسى أن نفعل ذلك لأزواجنا في بعض الأحيان. حاولي أن تسألي زوجك "ماذا يمكنني أن أفعله لك؟"، أو "كيف أساعدك؟" بما يوحي برغبتك في دعمه والتقليل من أعبائه.

التعبير عن الحب بالكلمات

"أنا أحبك" كلمة بسيطة جدا، ولكنها كثيرا ما يتم التغاضي عن قولها. من الأفضل ألا تدعي يوما يمرّ من دون أن تقولي مثل هذه الأشياء المحبّة لزوجك.

تأكدي دائما من أن زوجك يشعر بالتقدير والصحة والأمان معك. اختاري بعض هذه العبارات القصيرة لقولها كل يوم، وسرعان ما سيشعر كلاكما بمزيد من الحب تجاه الآخر.