رابط للتسجيل .. فتح باب التسجيل لقرض الزواج الحسن للشباب بغزة

غزة/ سما /

أعلن صندوق دعم الشباب التابع للهيئة العامة للشباب والثقافة بغزة، اليوم الخميس، بدء التسجيل للاستفادة من القرض الحسن للزواج.

وأوضحت الهيئة، في تصريح، أن التسجيل للقرض متاح أمام الشباب الراغبين بالزواج ممن لم يسبق لهم الزواج وتتراوح أعمارهم بين (22-35) عامًا.

وأشارت إلى أن المستفيد يحصل على قرض حسن بقيمة 2000 دولار يسدد شهريًّا بقيمة 50 دولارًا دون فائدة مالية.

ولفت إلى أن التسجيل للقرض عن طريق الموقع الإلكتروني للصندوق

http://www.pysf.ps/C_main/get_news/381

ويبدأ التسجيل للقرض، يوم الأحد الموافق 19/12/2021، وينتهي مساء يوم الخميس 23/12/2021.