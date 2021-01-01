ألمانيا تقدم 4 ملايين يورو لإعادة بناء البيوت المدمرة بغزة

رام الله / سما /

وقعت الحكومة الألمانية، بواسطة بنك التنمية الألماني، اتفاقية مع مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، لتقديم مبلغ 4 ملايين يورو، لإعادة بناء المنازل المدمرة في قطاع غزة، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للمواطنين في القطاع.

وحضر حفل التوقيع رئيس مكتب التمثيل الألماني في رام الله اوليفر اوفتشا، ومدير مكتب بنك التنمية الألماني ديفيد كونز، ومدير مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع في مكتب فلسطين توكوميتسو كوباياشي.

وتأتي هذه الاتفاقية امتدادا للاتفاقية السابقة الموقعة في تموز/ يوليو 2018 ، التي جرى بموجبها إعادة بناء نحو 300 منزل، وإعادة تأهيل 1.375 مأوى إضافيا، علاوة على ذلك، تلقت نحو 1700 أسرة مساعدة قانونية فيما يتعلق بحقوق السكن والأرض والملكيات.

وسيمكن مبلغ 4 ملايين يورو، مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع من تقديم المساعدة المالية إلى 85 عائلة دمرت منازلها خلال العدوان الإسرائيلي على القطاع في أيار/ مايو الماضي، وتمكينهم من الوصول إلى خدمات الدعم الصحي والنفسي، إضافة إلى أن المبلغ سيرفع الميزانية الإجمالية للمشروع إلى 25.15 مليون يورو.

وفي إطار هذا المشروع، سيواصل مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع تزويد سكان غزة بمنازل آمنة ومستدامة، كما أنه يولي اهتماما خاص للنساء والأسر التي يعيلها كبار السن، وكذلك الأشخاص الذين يعانون من إعاقات.