اتحاد المبارزة يختتم مشاركته في البطولة العربية والمتولي الصغير عضوا في اتحاد غرب اسيا

رام الله / سما /

اختتم اتحاد المبارزة مشاركته في البطولة العربية والتي اقيمت في كردستان و شارك فيها معظم الدول العربية واقتصرت المشاركة الفلسطينية على اللاعب اسلام سمير حماد والذي حقق ثلاثة انتصارات وخسر ثلاث مباريات ليتأهل لدور ال١٦ليخسر بصعوبة امام البطل ١٣ – ١٢.



وعلى هامش البطولة تم اجراء انتخابات اتحاد غرب اسيا للمبارزة حيث تنازل داود المتولي رئيس الاتحاد الفلسطيني للمبارزة عن رئاسته للاتحاد والتي امتدت 11 عاما ليتم اختياره بالاجماع رئيسا فخريا للاتحاد ، كما تم انتخاب احمد متولي عضوا في المكتب التنفيذي للاتحاد وعلي حلبية عضوا في اللجنة الفنية و محمد عريقات عضوا في لجنة المدربين .



اما انتخابات الاتحاد العربي للمبارزة فتم ترحيلها الى شهر اذار المقبل وقد رشح الاتحاد الفلسطيني للمبارزة علي حلبية لعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد