  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

رابط فحص .. التربية تعلن نتائج الدورة الثالثة الاستكمالية من امتحان التوجيهي 2021

الخميس 16 ديسمبر 2021 12:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
رابط فحص .. التربية تعلن نتائج الدورة الثالثة الاستكمالية من امتحان التوجيهي 2021



رام الله / سما /

أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم الخميس، نتائج الدورة الثالثة (الاستكمالية) من امتحان الثانوية العامة للعام 2021.

وبينت "التربية"، في بيان، أنه تقدم لهذه الدورة في المحافظات الشمالية والجنوبية (3450) من الطلبة توزعوا على مختلف الفروع، إذ نجح منهم (2149) بنسبة عامة (بلغت 62.32%)، وبذلك ترتفع نسبة الناجحين التراكمية من المتقدمين لامتحان الثانوية العامة في الدورات الثلاث لهذا العام (83.92%)، وتمثل هذه الدورة فرصة إضافية أخرى للطلبة؛ للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي في الفصل الدراسي الثاني لهذا العام.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم إعلان النتائج في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً على صفحات التواصل الاجتماعي التابعة للمديريات، وسيتم تسليم الكشوف للمديريات اليوم بعد الساعة الثانية عشرة ظهراً، وبإمكان الطلبة الحصول على شهاداتهم يوم الأحد في مديريات التربية والتعليم .

وتقدمت "التربية" بالتحية والشكر إلى الجهات الداعمة والمساندة الرسمية والوطنية والشعبية وطاقم العاملين في الوزارة والمديريات على الجهد المبذول لإنجاح امتحان الثانوية العامة في هذه الدورة.

رابط نتائج الثانوية العامة التوجيهي: اضغط هنا
 

#التربية والتعليم #امتحان التوجيهي #الدورة الاستكمالية

الأكثر قراءة اليوم

غزة: لجنة متابعة العمل الحكومي تتخذ سلسلة قرارات إدارية تتعلق بالعديد من القضايا

بعجزها عن إدارة حرب طويلة.. هذا ما تنتظره إسرائيل ومواطنوها إذا هاجمت إيران

الجيش الإسرائيلي يعلن إنهاء أكبر مناورة "مفاجئة" من نوعها استعدادا لـ"الحرب القادمة" (فيديو)

واشنطن تؤجل إعادة فتح قنصليتها بالقدس تحت ضغوطات قوية من إسرائيل ولوبياتها

"الموحدة" تهاجم شاكيد: “يجب أن تعرف أن قواعد اللعبة تغيرت"

إيران تعلن عن التوصل إلى "اتفاق جيد" مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

لاعبو المنتخب التونسي يرفعون العلم الفلسطيني احتفالا بتأهلهم لنهائي كأس العرب- (صور)

الأخبار الرئيسية

o

وسائل إعلام إسرائيلية: الجيش يتجهز لضربة كبرى لإيران يستمر أثرها لسنوات عديدة

فلسطين : وفاة واحدة و349 إصابة جديدة بفيروس كورونا

1

شاهد الصور : كتائب القسام تنشر مشاهد من مناورات "درع القدس"

q0sYZ

الشاباك يزعم : اعتقال فلسطينيين احدهما تاجر من غزة بزعم التجسس لصالح حماس

صحيفة تكشف عن سبب اختيار القسام التوقيت الحالي لتنفيذ مناورته العسكرية بغزة

الاتصالات الفلسطينية