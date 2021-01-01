رابط فحص .. التربية تعلن نتائج الدورة الثالثة الاستكمالية من امتحان التوجيهي 2021

رام الله / سما /

أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم الخميس، نتائج الدورة الثالثة (الاستكمالية) من امتحان الثانوية العامة للعام 2021.

وبينت "التربية"، في بيان، أنه تقدم لهذه الدورة في المحافظات الشمالية والجنوبية (3450) من الطلبة توزعوا على مختلف الفروع، إذ نجح منهم (2149) بنسبة عامة (بلغت 62.32%)، وبذلك ترتفع نسبة الناجحين التراكمية من المتقدمين لامتحان الثانوية العامة في الدورات الثلاث لهذا العام (83.92%)، وتمثل هذه الدورة فرصة إضافية أخرى للطلبة؛ للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي في الفصل الدراسي الثاني لهذا العام.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم إعلان النتائج في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً على صفحات التواصل الاجتماعي التابعة للمديريات، وسيتم تسليم الكشوف للمديريات اليوم بعد الساعة الثانية عشرة ظهراً، وبإمكان الطلبة الحصول على شهاداتهم يوم الأحد في مديريات التربية والتعليم .

وتقدمت "التربية" بالتحية والشكر إلى الجهات الداعمة والمساندة الرسمية والوطنية والشعبية وطاقم العاملين في الوزارة والمديريات على الجهد المبذول لإنجاح امتحان الثانوية العامة في هذه الدورة.

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