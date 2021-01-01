فلسطين : وفاة واحدة و349 إصابة جديدة بفيروس كورونا

رام الله / سما /

أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الخميس، تسجيل حالة وفاة واحدة و349 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

واشارت الكيلة الى ان نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.2% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "بيت لحم 50، الخليل 57، رام الله والبيرة 61، ضواحي القدس 5، جنين 15، نابلس 20، طوباس 2، طولكرم 1، سلفيت 0، قلقيلية 0، أريحا والأغوار 8، قطاع غزة 135".



وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "بيت لحم 35، الخليل 72، رام الله والبيرة 28، ضواحي القدس 0، جنين 16، نابلس 9، طوباس 4، طولكرم 4، سلفيت 0، قلقيلية 0، أريحا والأغوار 3، قطاع غزة 145".

وسجلت حالة وفاة في نابلس نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.



ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 57 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 100 مريض، بينهم 12 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.