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الاحتلال يستولي على جرار زراعي و "باجر" في مسافر يطا

الخميس 16 ديسمبر 2021 11:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

استولت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الخميس، على جرار زراعي و"باجر" اثناء العمل على استصلاح أراضٍ للمواطنين بمسافر يطا جنوب الخليل.

قال منسق لجان الحماية والصمود بمسافر يطا وجبال جنوب الخليل فؤاد العمور : ان قوات الاحتلال استولت على جرار زراعي يعود للمواطن عايش عوض، و"باجر" للمواطن جبرين العدرة، اثناء قيامهما باستصلاح وحراثة أرض لعائلة عوض بتجمع "قووص" بالقرب من شعب البطم بمسافر يطا.

وأضاف أن الاحتلال الاسرائيلي يرفع من وتيرة اعتداءاته واستهدافه للمزارعين ومنعهم من حراثة اراضيهم في هذا الوقت من العام، لإضاعة الفرصة عليهم ومنعهم من زراعة اراضيهم واللحاق بالموسم الشتوي.

#مسافر يطا #الاحتلال #الخليل

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