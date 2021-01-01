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لصالح توسيع مستوطنة.. الاحتلال يستولي على 11 دونما من أراضي شوفة في طولكرم

الخميس 16 ديسمبر 2021 11:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لصالح توسيع مستوطنة.. الاحتلال يستولي على 11 دونما من أراضي شوفة في طولكرم



رام الله / سما /

 أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بالاستيلاء على نحو 11 دونما من أراضي قرية شوفة، جنوب شرق طولكرم.

وأوضح أمين سر حركة "فتح" في شوفة مراد دروبي للوكالة الرسمية، أن سلطات الاحتلال سلمت اخطارات بوضع اليد على (10.638 دونم)، من أراضي القرية الواقعة في "خلة الميلة"، و"العرقوب"، و"عمارة أبو الأقرع"، وحوض "فيسكالي" رقم 2.

وأضاف أن هذه الإخطارات هي استمرار لعمليات الاستيلاء المتواصلة على أراضي القرية لصالح توسيع مستوطنة "أفني حيفتس"، في الوقت الذي تتواصل فيه أعمال التجريف والبناء في الأراضي التي تم الاستيلاء عليها سابقا، لصالح توسيع المستوطنة المذكورة.

وكانت سلطات الاحتلال استولت في تموز من العام الماضي على 3 دونمات ونصف من موقع "البرة" في القرية، فيما أعلنت عام 2019 عن مخطط تفصيلي جديد يحمل الرقم (ت/158)، والمتضمن إقامة منطقة صناعية استيطانية على ما مساحته (788) دونما من أراضي قريتي جبارة وشوفة.

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