عادات للحامل تزيد من ذكاء الجنين

وكالات / سما /

بالأمس كانت مهمة الحامل خلال أشهر الحمل التزود بالطعام الصحي والالتزام بتعليمات الطبيب المتابع، حتى يمر حملها في صحة وأمان هي وجنينها.

وهناك عادات إن التزمت بها الحامل- بجانب الغذاء الصحي- من الممكن ان تحفز نمو دماغ الجنين.

عادات تزيد من ذكاء الجنين:

تكوين مخ الجنين

يبدأ تكون مخ الجنين وتطوره في الثلاثة أسابيع الأولى من الحمل، وتحدث التغيرات بشكل سريع في مخ الجنين ما بين الأسبوع 24 – 39.

كما يبدأ مخ الجنين في التطور وتخزين الذكريات وقدرات التعلم في الثلث الأخير من الحمل.

الحالة النفسية تؤثر على ذكاء الجنين

درجة حرارة الجسم، على الحامل ان تعمل على الحفاظ على درجة حرارة الجسم باستمرار طوال فترة الحمل، أي ارتفاع في الحرارة يؤثر سلباً على مخ الجنين، خاصة في أول ثلاثة أشهر من الحمل.

ويتسبب في حدوث مشاكل في دماغ الجنين أثناء الولادة، ولذلك لابد أن تكون درجة حرارة جسم الحامل 37 درجة باستمرار، وعند حدوث ارتفاع في درجة الحرارة يجب الذهاب فوراً إلى الطبيب.

رياضة الحامل تعزز قدرات الجنين العقلية

الأنشطة الرياضية للسيدات الحوامل تؤدي إلى زيادة نضج دماغ الجنين بشكل جيد، وتعزز من قدرات الجنين العقلية، ولفترة تصل من 15 إلى 25 دقيقة مستمرة.

وتكرار هذه الرياضة عدد 3 مرات على مدار الأسبوع تعمل على تحفيز نمو دماغ الجنين بصورة ملحوظة، عكس حالة الكسل فهو يسبب الإصابة بمضاعفات تضر الجنين والأم.

تناول السمك يزيد من ذكاء الجنين

يعد السمك من أهم الأطعمة التي تزيد من ذكاء الجنين، وخصوصًا السمك الغني بالأحماض الدهنية أوميجا 3 اللازم لنمو مخه.

يمكن للحامل أيضًا تناول أسماك السردين، التي تحتوي على عنصر الأوميجا 3 الذي يساعد في تطور مخ الجنين، وتعد كبسولات زيت السمك بديلاً إذا كانت الحامل لا تحب تناول الأسماك.

الخضروات الطازجة تسهم في ذكاء الجنين

تحتوي العديد من الخضروات على مضادات أكسدة قوية، وخصوصًا الثمار داكنة اللون؛ حيث تحتوي على نسب عالية من مضادات الأكسدة، التي تحمي مخ الجنين من الخلل، وتسهم في زيادة نسبة ذكائه.

السبانخ من الأطعمة الشهيرة الغنية بالحديد، التي تحتوي على حمض الفوليك، وتساعد المواد المضادة للأكسدة الموجودة فيها على تجديد أنسجة الطفل وتطور ذكائه.

إن تناول الحامل للأطعمة مثل البيض -مثلا- خلال فترة الحمل، يساعد في ولادة أطفال أذكياء، كما يعمل على تشكيل الخلايا العصبية للطفل بشكل أفضل.

ضرورة تناول البروتينات

ومن الأغذية الضرورية كذلك تناول البروتينات مثل اللحوم والدواجن والأسماك والبقوليات، لأن البروتينات تعمل على تكوين نهايات الأعصاب والناقلات العصبية، وهي المسؤولة عن التواصل مع الخلايا العصبية.

وتعد اللحوم البيضاء كالدجاج للمرأة الحامل من أفضل البروتينات لتكوين دماغ الجنين، ومن الضروري أن يتناول الشخص دهوناً غير مشبعة مثل أحماض الأوميجا3 والتي تدعم نمو دماغ الصغير.

النشويات والمعادن

يفضل تناول أنواع النشويات أو الكربوهيدرات كالحبوب الكاملة والخضراوات والفاكهة، لأن الكربوهيدرات ضرورية لإمداد الجنين بالجلوكوز، وهو مصدر الطاقة الوحيد الذي يحتاجه دماغ الجنين أثناء النمو.

الاهتمام بالمعادن أو الأملاح المعدنية التي تتناولها الأم، والتي لها دور كبير في نمو الدماغ، ومنها الحديد ومصدره اللحوم والعدس والسبانخ والعسل، وعنصر النحاس موجود في الكبدة والمشروم والفاصوليا والكاجو والفطر.

ويعد اليود من المعادن الضرورية والذي يوجد في اللبن والزبادي والأسماك والملح المعالج باليود، واليود له دور أيضاً في تطوير الجهاز العصبي المركزي للجنين.