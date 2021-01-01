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إصابة طفلين بالرصاص والعشرات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال مخيم العروب

الخميس 16 ديسمبر 2021 10:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

أصيب طفلان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، مخيم العروب، شمال الخليل.

وأفاد شهود عيان ، بأن مواجهات اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة طفلين نقلا إلى المستشفى، إضافة إلى العشرات بالاختناق.

الجدير ذكره، ان قوات الاحتلال تستفز المواطنين بتواجدها الدائم على مدخل المخيم، وتوقف مركباتهم وتفتشها ما يعيق حركة تنقلهم من وإلى المخيم.

#مخيم العروب #اصابات بالاختناق #الاحتلال

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