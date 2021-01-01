مدرب الشجاعية يؤكد استعادة مهاجمي الفريق قبل مواجهة الصداقة

غزة / سما /

أكد هيثم حجاج المدير الفني لاتحاد الشجاعية, أنه سيستعيد مهاجمي الفريق في الجولة الثالثة من دوري الدرجة الممتازة.

وقال حجاج في تصريحات إذاعية, إن ثنائي الهجوم علاء عطية وسالم وادي سيلعبان ضد الصداقة الأحد القادم على ملعب اليرموك بغزة لحساب الأسبوع الثالث من المسابقة.

وأوضح أن فريقه قدّم مستويات جيدة في أول أسبوعين من الدوري, مبينا أن رجوع عطية ووادي يمثّل دفعة معنوية كبيرة لـ"المنطار".

يشار إلى أن اتحاد الشجاعية يحتل المركز الثالث في الدوري برصيد 6 نقاط, بفارق الأهداف خلف شباب رفح واتحاد خانيونس, بعد فوزه على كل من خدمات الشاطئ (1-0), والهلال (1-0) تواليا.