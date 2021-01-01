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الاحتلال يداهم منزلين في أريحا ويسلم اسيرا محررا بلاغا لمراجعة مخابراته

الخميس 16 ديسمبر 2021 10:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT



أريحا / سما /

داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، منزلين في مدينة أريحا، وفتشتهما، وسلمت أسيرا محررا بلاغا لمراجعة مخابراتها.

وذكرت مصادر اعلامية ، إن قوات الاحتلال اقتحمت منزل منسق الشبيبة الثانوية في أريحا الأسير المحرر محمد الطوري (35 عاما)، وسلمته بلاغا لمراجعة مخابراتها.

وأضاف أن قوات الاحتلال فتشت منزل الطوري الواقع في حي كتف الواد وسط مدينة أريحا، ودمرت محتوياته وكسرت أبوابه.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال منزل المواطن سليمان حمدان في أريحا وفتشته ودمرت محتويات منزله، واستجوبت قاطنيه.

#الاحتلال #أريحا

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