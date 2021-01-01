فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية، الصادرة اليوم الخميس.
* "هآرتس":
- وزارة الصحة توصي بمنع السفر إلى عدة دول أوروبية وإلى الإمارات العربية المتحدة
- العنف في الضفة ليس هامشيا بل إضافة لعنف المؤسسة الإسرائيلية
- بروتوكول للشرطة يكشف كيف أجبرت شابة فلسطينية على التراجع عن شكواها بأنها اغتصبت
- أعضاء كونغرس يطالبون بفرض عقوبات على مدراء شركة التجسس الإسرائيلية "أن أس أو"
- عميل للشاباك كشف عن أماكن تواجد رئيس الحكومة الإسرائيلية بواسطة تطبيق للمشي
- استثناء منظمات يهودية للدخول إلى إسرائيل ومنع منظمات مسيحية من الدخول للاحتفال بعيد الميلاد
* "يديعوت أحرنوت" :
- جنون العقارات خلال عام واحد: ارتفع سعر الشقق السكنية بنسبة 10%
- إطلاق سراح حاخام قبل انتهاء محكوميته بتهمة الاعتداء الجنسي على النساء والنصب والاحتيال
- صحيفة إيران تايمز تنشر خريطة الأهداف الإسرائيلية
- تقييدات جديدة في المراكز التجارية
- الضحية الـ125 في المجتمع العربي يوسف سليمان أبو غنيم سائق حافلة من اللد قتل رميا بالرصاص
* "معاريف":
- يتأرجحون بعد الانتقادات: الحكومة تتراجع عن قرار وضع سوار للأشخاص المطعمين داخل المراكز التجارية
- عائلات من المستوطنين تطالب الوزير بارليف بالاعتذار عن تصريحه حول عنف المستوطنين أو الاستقالة
- مناطق التدريبات العسكرية في النقب سيتم تحويلها إلى مستوطنات زراعية