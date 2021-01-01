القدس المحتلة / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية، الصادرة اليوم الخميس.

* "هآرتس":

- وزارة الصحة توصي بمنع السفر إلى عدة دول أوروبية وإلى الإمارات العربية المتحدة

- العنف في الضفة ليس هامشيا بل إضافة لعنف المؤسسة الإسرائيلية

- بروتوكول للشرطة يكشف كيف أجبرت شابة فلسطينية على التراجع عن شكواها بأنها اغتصبت

- أعضاء كونغرس يطالبون بفرض عقوبات على مدراء شركة التجسس الإسرائيلية "أن أس أو"

- عميل للشاباك كشف عن أماكن تواجد رئيس الحكومة الإسرائيلية بواسطة تطبيق للمشي

- استثناء منظمات يهودية للدخول إلى إسرائيل ومنع منظمات مسيحية من الدخول للاحتفال بعيد الميلاد

* "يديعوت أحرنوت" :

- جنون العقارات خلال عام واحد: ارتفع سعر الشقق السكنية بنسبة 10%

- إطلاق سراح حاخام قبل انتهاء محكوميته بتهمة الاعتداء الجنسي على النساء والنصب والاحتيال

- صحيفة إيران تايمز تنشر خريطة الأهداف الإسرائيلية

- تقييدات جديدة في المراكز التجارية

- الضحية الـ125 في المجتمع العربي يوسف سليمان أبو غنيم سائق حافلة من اللد قتل رميا بالرصاص

* "معاريف":

- يتأرجحون بعد الانتقادات: الحكومة تتراجع عن قرار وضع سوار للأشخاص المطعمين داخل المراكز التجارية

- عائلات من المستوطنين تطالب الوزير بارليف بالاعتذار عن تصريحه حول عنف المستوطنين أو الاستقالة

- مناطق التدريبات العسكرية في النقب سيتم تحويلها إلى مستوطنات زراعية