رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث "الحياة الجديدة، الأيام، القدس" الصادرة اليوم الخميس، على صدر صفحاتها الأولى، خبر إجبار قوات الاحتلال ثلاث عائلات مقدسية على هدم منازلها، وإخطارها بوقف العمل بمساكن ومنشآت في مسافر يطا.

وتناولت الصحف الثلاث اعتماد "اليونسكو" التطريز الفلسطيني والخط العربي على لائحة التراث غير المادي، وانعقاد المجلس المركزي في العشرين من الشهر الجاري لمناقش الأوضاع على الساحة الفلسطينية، وكذلك انعقاد الدورة التاسعة للمجلس الثوري لحركة فتح في الأسبوع الأول من الشهر المقبل

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

-الاحتلال يجبر عائلة نصار على هدم ثلاثة من منازلها في سلوان ومستوطنون يسيجون قطعة أرض في الشيخ جراح

-الرئيس يتلقى رسالة جوابية من نظيره الصيني يؤكد فيها حرص بلاده على دعم قضية شعبنا

-الزعنون: "المركزي" ينعقد في الـ20 من الشهر المقبل لمناقشة الأوضاع في الساحة الفلسطينية

-الفتياني: الدورة التاسعة لـ"الثوري" ستعقد الأسبوع الأول من الشهر المقبل

-الرئيس يعزي العاهل الأردني وآل الطراونة بوفاة رئيس الوزراء الأردني الأسبق

-ترحيب فلسطيني بتسجيل التطريز الفلسطيني على لائحة التراث غير المادي لـ"اليونسكو"

-"الحرس القومي".. خطة إسرائيلية جديدة لقمع الاحتجاجات بأراضي الـ48

-قمة "مجلس التعاون الخليجي" تدعو إلى التدخل لوقف استهداف الوجود الفلسطيني في القدس

-وفاتان و386 إصابة بـ"كورونا"

-الكسواني ينفي نجاح مستوطنين في اقتحام الأقصى متنكرين

-أبو جيش لـ"الحياة الجديدة": التطبيق الفعلي للحد الأنى للأجور الجديد مطلع شهر نيسان المقبل

-زيارة: أربعة قرارات لصالح فلسطيني في اجتماع مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب

-البرلمان الروسي يكرم رجل الأعمال الفلسطيني د. رامي حمدي

-"النقل والمواصلات" تحدد أوقات الدوام لوسائل النقل السرفيس الداخلي والخارجي والحافلات

* "الأيام":

-الرئيس يتلقى رسالة من نظيره الصيني يؤكد فيها حرص بلاده على دعم قضية سعبنا

-الزعنون: "المركزي" ينعقد في الـ20 من الشهر المقبل

-عشرات الإصابات خلال مواجهات في العروب

-هدم ثلاثة منازل في سلوان بقرار من الاحتلال

-معطيات: تصاعد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين بتشجيع من الدولة

-الكسواني ينفي نجاح مستوطنين في اقتحام الأقصى متنكرين بزي فلسطيني

-"اليونسكو" تعتمد فن التطريز الفلسطيني ضمن التراث الثقافي غير المادي للبشرية

-"كورونا": حالتا وفاة و386 إصابة جديدة

-إسرائيل: تمديد القيود على القادمين من الخارج وتوسيع قائمة الدول "الحمراء"

-ضباط إسرائيليون يدعون لاستغلال الهدوء بغزة لإتمام صفقة التبادل

-تقرير: الحكومة الإسرائيلية سمحت بمواصلة "السياحة اليهودية" رغم حظر دخول الأجانب

-قتيل في اللد وجريح في جديدة المكر جراء جريمتي إطلاق نار

-تقرير: خطة إسرائيلية جديدة لقمع الاحتجاجات العربية في الداخل

-مصدر عسكري أردني ينفي إطلاق نار على إسرائيليين

-بيت لحم: "أوميكرون" يبدد الآمال بعيد ميلاد طبيعي

-دول أوروبية عدة تبدأ تلقيح الأطفال ضد "كورونا" لكن اللقاح "لن يكون كافيا"

* "القدس":

-الرئيس الصيني يؤكد دعمه لعقد مؤتمر دولي للسلام برعاية الأمم المتحدة

-تأكيدات إسرائيلية جديدة حول اتساع وتصاعد اعتداءات المستوطنين الإرهابية

-"اليونسكو" تعتمد التطريز الفلسطيني والخط العربي على لائحة التراث غير المادي

-الاحتلال يجبر 3 عائلات مقدسية على هدم منازلها ويخطر بوقف العمل بمساكن ومنشآت في مسافر يطا

-كأس العرب: سيناريو مجنون في الوقت الضائع ينقل تونس إلى والجزائر إلى النهائي

-وفاتان في طولكرم والخليل و386 إصابة جديدة بكورونا

-واشنطن تؤجل إعادة فتح قنصليتها

-غولان: ين غفير يخلق الكراهية وعنف المستوطنين ظاهرة قائمة

-اللوبي الإسرائيلي يشن حملة ضد النواب المؤيدين للحقوق الفلسطينية في الكونجرس

-التطعيم وحده لن يكون كافيا لمواجهة "أوميكرون"

-مواطنون من الأغوار يفتقدون موسمهم الزراعي وأراضيهم جراء التوسع الاستيطاني

-وفاة و673 إصابة بالوباء في إسرائيل

-مشرعون أمريكيون يطالبون بمعاقبة "إن إس أو" الإسرائيلية و"دارك ماتر" الإماراتية