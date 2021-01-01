  1. الرئيسية
  2. فلسطين 48

طعن معلم في مدرسة بالنقب

الخميس 16 ديسمبر 2021 10:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طعن معلم في مدرسة بالنقب



القدس المحتلة / سما /

طعن والد طالب معلما في إحدى مدارس قرية حورة بمنطقة النقب، صباح اليوم الخميس.

وجاء في التفاصيل، تعرض أحد المعلمين لإصابة من جراء اعتداء والد أحد الطلاب عليه وطعنه في إحدى المدارس بقرية حورة، وفّر المعتدي هاربا من المكان في أعقاب تنفيذ جريمة الطعن، علما أن هويته معروفة وتواصل الشرطة أعمال البحث عنه.

ووفقا للمعلومات المتوفرة، توجه المعلم المصاب بشكل شخصي لتلقي العلاج، ولم تُعرف حالته بعد، ولم يُبلغ عن خلفية وسبب الاعتداء.

يذكر أن أعمال العنف والجريمة التي تضرب المجتمع العربي، في الآونة الأخيرة، وصلت إلى أروقة مدارس ومؤسسات تعليمية وطالت بعض المربين والطلاب.

الأكثر قراءة اليوم

غزة: لجنة متابعة العمل الحكومي تتخذ سلسلة قرارات إدارية تتعلق بالعديد من القضايا

بعجزها عن إدارة حرب طويلة.. هذا ما تنتظره إسرائيل ومواطنوها إذا هاجمت إيران

صحيفة تكشف عن سبب اختيار القسام التوقيت الحالي لتنفيذ مناورته العسكرية بغزة

الجيش الإسرائيلي يعلن إنهاء أكبر مناورة "مفاجئة" من نوعها استعدادا لـ"الحرب القادمة" (فيديو)

واشنطن تؤجل إعادة فتح قنصليتها بالقدس تحت ضغوطات قوية من إسرائيل ولوبياتها

"الموحدة" تهاجم شاكيد: “يجب أن تعرف أن قواعد اللعبة تغيرت"

إيران تعلن عن التوصل إلى "اتفاق جيد" مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

الأخبار الرئيسية

مصادر اسرائيلية تشكك في قبول حماس والجهاد في مقترح "الامن مقابل الطعام" في غزة

o

وسائل إعلام إسرائيلية: الجيش يتجهز لضربة كبرى لإيران يستمر أثرها لسنوات عديدة

فلسطين : وفاة واحدة و349 إصابة جديدة بفيروس كورونا

1

شاهد الصور : كتائب القسام تنشر مشاهد من مناورات "درع القدس"

q0sYZ

الشاباك يزعم : اعتقال فلسطينيين احدهما تاجر من غزة بزعم التجسس لصالح حماس

الاتصالات الفلسطينية