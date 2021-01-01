  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حماس: مناورة القسام تأتي تأكيداً لاستمرار مشوار الإعداد والتجهيز

الخميس 16 ديسمبر 2021 08:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: مناورة القسام تأتي تأكيداً لاستمرار مشوار الإعداد والتجهيز



غزة/ سما /

قال الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم،  إن "تنفيذ القسام لمناورة عسكرية كبيرة على امتداد قطاع غزة، هو تأكيد لاستمرار مشوار الإعداد والتجهيز الذي تقوم به الكتائب على مختلف المستويات، والتي هي بمنزلة معركة كبيرة وممتدة لتجهيز الكتائب للاستمرار بمشوار التحرير والعودة".

وأكد قاسم في تصريحات صحفية اليوم الخميس أن "هذه المناورة بهذا التوقيت، هي تأكيد على أن كل إجراءات الاحتلال على الحدود ومناوراته وإقامة الجدار، لا يمكن أن تمنع العقل القسامي من إبداع الوسائل والأساليب والطرق التي تستطيع أن تتجاوز كل هذه المسائل".

وفيما يخص اسم المناورات "درع القدس"، أوضح قاسم أنها للتأكيد أن "القسام" ومعها قوى المقاومة، ستواصل تشكيلها درعاً حامياً وحصيناً للمدينة المقدسة ولأهلها المقدسيين، من أي محاولة لتغيير الواقع في المدينة، أو العدوان على أهلنا هناك، والتي كانت في أوضح تجلياتها في معركة "سيف القدس".

وأضاف أن "المناورة تحمل اليوم اسم درع القدس، للتأكيد أن كتائب القسام ستشكل حصناً أكيداً وحصيناً لكل ثوابت شعبنا الفلسطيني وقضيته على مستوى الأرض والإنسان والمقدسات".

وتابع "أن الدفاع عن تلك الثوابت تجلى في أوضح صوره في معركة سيف القدس، حين حاول الاحتلال إخلاء منازل أهالي الشيخ جراح، وخرجت الصرخة الكبيرة من هناك للمقاومة ولقائد أركانها محمد الضيف، وجاءت الاستجابة من القسام وقوى المقاومة، وبأوامر واضحة من القائد الضيف، بضرورة نصرة أهلنا في القدس".

وختم الناطق باسم حركة حماس حديثه بالقول: "اليوم نقول إنه لا يمكن أن نسمح بتهجير أهالي القدس، وستكون المقاومة حاضرة على الدوام، ويديها على الزناد، لحماية المدينة وأهلها المقدسيين".

الأكثر قراءة اليوم

استطلاع يظهر تحول في النتائج : الرئيس يخسر أمام هنية في انتخابات الرئاسة والبرغوثي يتفوق عليهما

غزة: لجنة متابعة العمل الحكومي تتخذ سلسلة قرارات إدارية تتعلق بالعديد من القضايا

واللا : قادة كبار يطالبون حكومة الاحتلال بإتمام صفقة تبادل مع حماس

بعجزها عن إدارة حرب طويلة.. هذا ما تنتظره إسرائيل ومواطنوها إذا هاجمت إيران

الجيش الإسرائيلي يعلن إنهاء أكبر مناورة "مفاجئة" من نوعها استعدادا لـ"الحرب القادمة" (فيديو)

"الموحدة" تهاجم شاكيد: “يجب أن تعرف أن قواعد اللعبة تغيرت"

إيران تعلن عن التوصل إلى "اتفاق جيد" مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

الأخبار الرئيسية

صحيفة تكشف عن سبب اختيار القسام التوقيت الحالي لتنفيذ مناورته العسكرية بغزة

لا وفيات.. 145 إصابة بكورونا في غزة خلال 24 ساعة بغزة

الجيش

الجيش الإسرائيلي يعلن إنهاء أكبر مناورة "مفاجئة" من نوعها استعدادا لـ"الحرب القادمة" (فيديو)

طائرة-مقاتلة-إسرائيلية-اف-16-1-730x438

بعجزها عن إدارة حرب طويلة.. هذا ما تنتظره إسرائيل ومواطنوها إذا هاجمت إيران

القنصلية

واشنطن تؤجل إعادة فتح قنصليتها بالقدس تحت ضغوطات قوية من إسرائيل ولوبياتها

الاتصالات الفلسطينية