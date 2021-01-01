هجوم سيبراني إيراني على مواقع إسرائيلية

القدس المحتلة / سما /

تعرضت مواقع إسرائيلية لهجوم سيبراني إيراني، حيث أعلنت شركة أمن المعلومات الإسرائيلية أنها حددت خلال الـ24 ساعة الماضية ما لا يقل عن 7 محاولات لشن هجمات إلكترونية بهدف اختراق مواقع وزارات حكومية وشركات كبيرة في إسرائيل من قبل قراصنة هاكرز إيرانيين.

وأفادت الشركة الإسرائيلية، بأن "مجموعة APT35 الإيرانية، والمعروفة أيضا باسم Charming Kitten ، حاولت شن الهجوم هذا من خلال استغلال ثغرة أمنية كشف عنها في الأيام الأخيرة".

وقالت شركة أمن المعلومات إنها "تمكنت من وقف الهجوم وإحباط محاولات اختراق المواقع الإسرائيلية".

ووفقا للشركة الإسرائيلية، فإن الهاكرز استغلوا خللا تم اكتشافه قبل أيام، وحاولوا من خلال ثغرة أمنية اختراق بعض المواقع.

ويأتي ذلك، بعد نحو أسبوع من الإعلان عن أن موقع مؤسسة التأمين الوطني في البلاد، تعرض لهجوم سيبراني ما تسبب بانهيار الموقع الإلكتروني للمؤسسة وتشويش في تقديم الخدمات الإلكترونية.

وتركز الهجوم على تحميل معلومات بشكل كبير على الموقع، حيث تم التعامل معه من قبل موظفي الإنترنت ووحدة السيابر في مؤسسة التأمين الوطني التي أوضحت أنه "لم يتم اختراق أي قواعد بيانات، وأن المعلومات العامة مخزنة ومحمية".

وتزامن الإعلان عن الهجوم السيبراني مع نشر صحيفة "طهران تايمز" الإيرانية تهديدا لإسرائيل، أمس الأربعاء، ونشرت الصحيفة خارطة لإسرائيل تشمل نقاط حمراء تشير إلى أن القوات الإيرانية قادرة على ضرب أي مكان تريده.

وشملت الخريطة عشرات الأهداف لمنشآت حيوية وقواعد عسكرية تمتد من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب مرورا بمناطق المركز.

ونقلت الصحيفة تصريحات لرئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري، قال فيها إن إيران "لا تقلل من شأن تهديدات العدو".

وأشار إلى أنه "على الرغم من ثقتنا في حالة الردع في البلاد، فإن قواتنا لم تستهن أبدًا بتهديد العدو ومستعدة لأصغر التهديدات في المجال الاستراتيجي"، مشيرًا إلى أن الجيش "في أقصى قدر من اليقظة بما يتناسب مع ذلك".

ومنذ سنوات تخوض إيران حربا سيبرانية متبادلة مع إسرائيل، في إطار الصراع الدائر بينهما على المشروع النووي الإيراني، وتقول طهران إنها في حالة تأهب قصوى ضد أي هجمات إلكترونية قد تشنها تل أبيب.