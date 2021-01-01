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مخاوف من نشاطات إيران وحزب الله.. اشتباه بتعرض فتاة إسرائيلية للاختطاف في الأرجنتين

الخميس 16 ديسمبر 2021 08:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مخاوف من نشاطات إيران وحزب الله.. اشتباه بتعرض فتاة إسرائيلية للاختطاف في الأرجنتين



القدس المحتلة / سما /

 ذكر موقع واي نت العبري، صباح اليوم الخميس، أن فتاة إسرائيلية تبلغ من العمر (13 عامًا)، يشتبه بأنها تعرضت للاختطاف في الأرجنتين.

وبحسب الموقع، فإن الفتاة غادرت منزل عائلتها في حي بلغرانو في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، بعد ظهر أمس، واختفت منذ ذلك الحين.

وأشارت إلى أنه يشتبه بأن شخصًا من بوليفيا قدم نفسه على أنه شاب في منصة تيكتوك، اتصل بالفتاة وجاء لمقابلتها في بوينس آيرس.

ويشك أفراد الجالية اليهودية إن هذه عملية اختطاف، حيث أن هناك حالة من القلق والخوف في أوساطهم.

ويأتي ذلك على خلفية تحذيرات إسرائيلية سابقة من نشاطات لحزب الله وإيران في دول أميركا الجنوبية ومنها الأرجنتين.

القدس

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