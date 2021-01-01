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تعرف على حالة الطقس لليوم الخميس وللأيام القادمة

الخميس 16 ديسمبر 2021 08:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تعرف على حالة الطقس لليوم الخميس وللأيام القادمة



رام الله / سما /

يتوقع الراصد الجوي ألا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة، اليوم الخميس، وتسود أجواء غائمة وباردة بشكل ملموس صباحا.

ويكون الجو اليوم باردا نسبيا نهارا، وتغطي السماء كميات من السحب المتفرقة مع فرصة محدودة لهطولات محلية على السواحل بشكل أساسي.

وفي ساعات المساء والليل تنخفض الحرارة بشكل ملموس ليصبح الجو باردا خاصة في المناطق الجبلية العالية. الرياح تكون جنوبية إلى جنوبية غربية.

أما في يوم الجمعة، يطرأ انخفاض جديد على درجات الحرارة بحيث يصبح الجو باردا.

وتتأثر البلاد بامتداد منخفض جوي وتتساقط الأمطار في معظم أرجاء شمال ووسط البلاد على فترات.

مع ساعات الليل تزداد الأجواء برودة وتبقى الفرصة سانحة لزخات من المطر. الرياح تكون جنوبية غربية تنشط أحيانا.

يوم السبت، يطرأ ارتفاع طفيف على الحرارة مع بقائها حول إلى دون معدلاتها السنوية العامة بقليل. وتسود أجواء غائمة جزئيا وباردة نسبيا بشكل عام.

وفي ساعات الليل تنخفض الحرارة بشكل إضافي وتسود أجواء باردة في معظم المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية تنشط أحيانا.

في يوم الأحد، لا يطرأ تغيير يذكر على الحرارة مع بقائها حول الى دون معدلاتها السنوية العامة بقليل، وتسود أجواء غائمة جزئيا وباردة نسبيا بشكل عام.

وفي ساعات الليل تنخفض الحرارة بشكل إضافي وتسود أجواء باردة بشكل ملموس خصوصا في الجبال، وتكون الرياح جنوبية غربية تنشط أحيانا.

أما في يوم الإثنين، يطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بداية تأثر البلاد بمنخفض جوي وكتلة هوائية باردة.

وتشتد سرعة الرياح خلال ساعات النهار وتتهيأ الفرصة لتساقط زخات محلية من الأمطار خصوصا في السواحل وشمال البلاد.

وفي ساعات الليل يطرأ انخفاض ملموس مع أجواء باردة بشكل كبير، وتشتد الهطولات وتكون مصحوبة بالعواصف الرعدية، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة.

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