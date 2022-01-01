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مسؤول أمريكي: إذا كان هناك أي تصعيد نووي من قبل إيران سنرد عليه بشكل مناسب

الأربعاء 15 ديسمبر 2021 10:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول أمريكي: إذا كان هناك أي تصعيد نووي من قبل إيران سنرد عليه بشكل مناسب



واشنطن /سما/ رويترز

أعلن مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة سترد على إيران "بشكل مناسب" في حال أي تصعيد نووي من جانبها.

وقال المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه في حديث لـ "رويترز"، يوم الأربعاء، إنه إذا تم تنفيذ ما اتفق عليه المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية مع إيران، فليس من المتوقع عقد اجتماع خاص لمجلس مدراء الوكالة قبل نهاية العام.

وأضاف أنه "إذا كانت هناك أي تصعيدات نووية جديدة (من قبل إيران) سنرد عليها بشكل مناسب".

ويدور الحديث عن الاتفاق الأخير بين الوكالة الدولية وإيران بشأن استبدال كاميرات المراقبة في المنشأة الإيرانية التي يصنع فيها قطع أجهزة الطرد المركزي.

ومن المتوقع أن يتم نصب كاميرات جديدة في منشأة كرج الإيرانية خلال "الأيام المقبلة"، حسبما أكدت الوكالة الدولية.

#الولايات المتحدة #ايران #البرنامج النووي الإيراني #الاتفاق النووي

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