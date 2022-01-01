البرلمان الروسي يكرّم رجل الأعمال الفلسطيني د.رامي حمدي

موسكو /سما/

كرّم رئيس مجلس الإشراف لرابطة "الابتكارات والتحديث في تكنولوجيا المعلومات الإقتصادية" البرلماني الروسي مراد غاديلشين، اليوم الأربعاء، رئيس مجلس إدارة شركة "تكنو" لتكنولوجيا المعلومات، رجل الأعمال الفلسطيني د. رامي حمدي، تقديرًا لمساهماته في أعمال الرابطة، كما جاء في شهادة التكريم.

يأتي هذا التكريم، الذي يعتبر سابقة هي الأولى من نوعها، بمثابة تثمين كبير لدور د. رامي حمدي في تطوير أشكال جديدة من الابتكارات في حقل تكنولوجيا المعلومات الإقتصادية والمالية، ومشاركته الفاعلة في النشاط التشريعي لمجلس الدوما (البرلمان الروسي)، لدى النظر في المبادرات التشريعية الخاصة بالمجال الاقتصادي والمالي.

وهنأ سفير دولة فلسطين لدى روسيا الاتحادية عبد الحفيظ نوفل رجل الأعمال الفلسطيني د. رامي حمدي على هذا الإنجاز الكبير، وقال: "إن شهادة التقدير التي حاز عليها هي تأكيد للحضور الفلسطيني المتميز والمبدع والذي جسده د. حمدي في جمهورية روسيا الإتحادية الصديقة في حقل يعتبر من أهم حقول التحديث في عالم الاقتصاد والمال، ما يشكّل اعترافًا بالتعاون الخلّاق بين بلدينا وشعبينا الصديقين في كافة المجالات وعلى مختلف المستويات، كما يعتبر حافزًا لمواهب ومبدعين فلسطينيين متميزين كي يعزّزوا علاقات التواصل والتفاعل والتعاون العميقة بين فلسطين وروسيا، بما يخدم مصالحنا المشتركة".