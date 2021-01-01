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قيادي بحماس: هذا ما سنفعله إذا لم يقنع الاحتلال بما لدينا من أسرى لتنفيذ صفقة تبادل

الأربعاء 15 ديسمبر 2021 09:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
قيادي بحماس: هذا ما سنفعله إذا لم يقنع الاحتلال بما لدينا من أسرى لتنفيذ صفقة تبادل



غزة /سما/

شدد عضو المكتب السياسي لحركة حماس فتحي حماد على أن مشاريع التطبيع ستفشل في تفتيت صمود الشعب الفلسطيني.

وقال حماد خلال حوار مع فضائية الأقصى بمناسبة ذكرى الانطلاقة ال34، إن صفقة القرن فشلت واندثرت، وعلى العالم أن يدرك أن قضية فلسطين لن تحل إلا بتحريرها.

وجدد حماد التأكيد على أن ملف الأسرى من أولويات حركة حماس، وأنها تعمل ولا تزال على تحريرهم بما لديها من جنود أسرى، متوعدا الاحتلال بأسر المزيد من الجنود في المعارك القادمة إذا لم يقنع الاحتلال بما لدينا من أسرى لتنفيذ صفقة تبادل.

واستنكر حماد اعتداءات السلطة مؤخرا على المعارضين والمقاومين في الضفة الغربية، مطالبا أبناء الأجهزة الأمنية بتوجيه أسلحتهم إلى الاحتلال بدلا من أبناء شعبهم.

وأضاف حماد أن الحركة تولي اهتماما خاصا بالشباب لتوظيف طاقاتهم في سبيل تحرير فلسطين، مؤكدا أن شباب فلسطين يتميزون بإبداعهم في كل المجالات.

وأوضح أن دائرة الشباب في الحركة ستهتم برعاية كل الشباب الفلسطينيين، وليس فقط شباب حركة حماس، لأن الحركة خادمة للشعب الفلسطيني.

#حركة حماس #فتحي حماد #صفقة تبادل الأسرى #المقاومة الفلسطينية

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