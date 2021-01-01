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الوفد الفتحاوي يزور المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة برام الله

الأربعاء 15 ديسمبر 2021 09:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
الوفد الفتحاوي يزور المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة برام الله



غزة /سما/

زار وفد حركة فتح بالاقاليم الجنوبية برئاسة الأخ أحمد حلس عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مفوض التعبئة والتنظيم مقر المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة التابعة لديوان الموظفين العام شمال رام الله.

وكان في استقبال الوفد الدكتور موسى ابو زيد رئيس ديوان الموظفين الهام ورئيس المدرسة وطاقمها.

واستمع الوفد لشرح مفصل من الدكتور ابو زيد وطاقم المدرسة عن الدورات والنشاطات التي تقوم بها من اجل تطوير مدراء وموظفي دولة فلسطين حتى يتولوا الدرجات الأعلى وهم في افضل جاهزية لذلك.

وقام الوفد بجولة في مرافق المدرسة الوطنية للإدارة والاطلاع على قاعاتها ومكتباتها وكافة مرافقها معربين عن فخرهم واعتزازهم بهذه المؤسسة الوطنية.

#حركة فتح

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