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تونس: أكاديميون وأساتذة قانون عرب يطالبون بمحاسبة الاحتلال على انتهاكاته بحق شعبنا

الأربعاء 15 ديسمبر 2021 09:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
تونس: أكاديميون وأساتذة قانون عرب يطالبون بمحاسبة الاحتلال على انتهاكاته بحق شعبنا



تونس /سما/

طالب أكاديميون وأساتذة قانون ومتحدثون من عدة دول عربية، بمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على انتهاكاته المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.

وأكدوا خلال مداخلاتهم في ندوة رقمية نظمت في تونس تحت عنوان “الحق الفلسطيني الثابت والمنتهك”، على حق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وفقًا للقرارات الأممية ذات الصلة.

ونظم الندوة “منتدى الجاحظ”، بالشراكة مع سفارة دولة فلسطين لدى تونس، والاتحاد العام للحقوقيين الفلسطينيين، وأبناء الجالية الفلسطينية، وإقليم حركة “فتح”، واتحاد العمال الفلسطينيين، وهيئة المتقاعدين العسكريين بشمال أفريقيا، مساء اليوم الأربعاء، ندوة رقمية بعنوان “”الحق الفلسطيني الثابت والمنتهك”.

وقال رئيس “منتدى الجاحظ” عبد الرزاق العياري إن “انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه بحق أهلنا وشعبنا في الأرض المحتلة ترقى إلى جرائم حرب”، مطالبًا المجتمع الدولي بوضع حد لهذه الانتهاكات ومحاسبة الاحتلال على جرائمه.

من جانبه، أكد رئيس الجالية الفلسطينية بتونس سيف الدين الدريني “أهمية النخب الفكرية في الوطن العربي، لأن هذا ما يخشاه الاحتلال الذي يسعى جاهدًا الى التجهيل وتزييف الحقائق”.

بدوره، أكد أمين سر إقليم حركة “فتح” في تونس مطيع كنعان أن “الشعب الفلسطيني هو ضحية لقوى استعمارية تآمرت عليه”، مشددًا على حق شعبنا بنيل حريته وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وقدمت خلال الندوة مداخلات من أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية في “جامعة تونس المنار” الدكتور عبد المجيد العبدلي، وأستاذ القانون العام في الجامعة الدكتور صغير الزكراوي، وأستاذ القانون في الجامعة الدكتور عمار الداودي، وأستاذ التاريخ السياسي المعاصر والراهن في جامعة منوبة تونس الدكتور عبد اللطيف الحناشي، والصحفي والأكاديمي الجزائري عبد الهادي خربوش، وأعضاء هيئة التدريس في جامعة الزاوية الليبية الدكتور سليمان منصور وعون الحرابي وفوزي المرناقي، وأستاذ العلوم السياسية المساعد في جامعة المستقبل اليمنية الدكتور طه الهمداني، والذين أكدوا جميعًا على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة، مطالبين بمحاسبة الاحتلال على خروقاته للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومشددين على مواقف بلدانهم وشعوبهم الثابتة والداعمة للقضية الفلسطينية.

كما تخلل الندوة مداخلات من المستشارة القانونية والناشطة الحقوقية من القدس فاطمة دعنا، والناشط الحقوقي إياد البرغوثي من رام الله، والاستاذ الجامعي وعضو الهيئة الإدارية لمنتدى الجاحظ الدكتور زهير الخويلدي، ورئيس اتحاد الحقوقيين الفلسطينيين فرع تونس، عضو الأمانة العامة لمؤسسة الشهيد ياسر عرفات، أستاذ القانون العام والعلوم السياسية في جامعة “تونس المنار” إبراهيم الرفاعي.

#الجالية الفلسطينية #تونس #دول عربية #الشعب الفلسطيني

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