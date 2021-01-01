الفتياني: الدورة التاسعة للمجلس الثوري ستعقد الأسبوع الأول من الشهر المقبل

رام الله /سما/

قال أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح ماجد الفتياني، إن الدورة التاسعة للمجلس الثوري للحركة ستعقد في الاسبوع الاول من كانون الثاني المقبل لبحث عديد القضايا السياسية والداخلية.

وأوضح الفتياني في حديث لوكالة الانباء الرسمية، أن هذه الدورة تأتي في ظروف استثنائية، وسيكون على جدول أعمالها الوضع السياسي والموقف السياسي بعد خطاب الرئيس في الأمم المتحدة الذي أصبح يشكل خارطة طريق للموقف والعمل السياسي الفلسطيني للمرحلة المقبلة، وسيتم مناقشة ومراجعة قرارات المجلس الثوري وآليات التنفيذ التي اعتمدت.

وبين انه سيتم تناول الموضوع الوطني والاستعدادات لدورة المجلس المركزي القادمة، التي تبحث الموقف الوطني وما هو ممكن اتخاذه من قرارات، إضافة الى الحوار الوطني، وضرورة ذهاب فصائل منظمة التحرير برسالة وموقف موحدين للفصائل خارج إطار المنظمة، بأن الوحدة هي طريق بناء الشراكة السياسية بكل مكونات العمل الوطني.

كما يتضمن جدول اعمال هذه الدورة، بحث العلاقة مع دولة الاحتلال الاسرائيلي، وشكلها في ظل تعنتها واجراءاتها على الأرض.