  1. الرئيسية
  2. فلسطين 48

"الموحدة" تهاجم شاكيد: “يجب أن تعرف أن قواعد اللعبة تغيرت"

الأربعاء 15 ديسمبر 2021 08:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الموحدة" تهاجم شاكيد: “يجب أن تعرف أن قواعد اللعبة تغيرت"



القدس المحتلة /سما/

وصف النائب العربي في الكنيست الاسرائيلي عن "العربية الموحدة" وليد طه أقوال وزيرة الداخلية أييلت شاكيد أن “كل مواطن سيستفيد من قانون ربط البيوت غير المرخصة بالكهرباء سيضطر لدفع 200 ألف شيكل”، بأنها أقوال كاذبة غير صحيحة وغير مسؤولة، وهي تحاول بذلك إرضاء بن غفير وسموتريتش واليمين العنصري المتطرف الذي يعتبر القانون تنازلًا عن قوانين الدولة لمصلحة العرب”

وحذّر النائب طه في بيان للقائمة الموحدة من الإشاعات والأكاذيب التي تكثر في الفترة الأخرى حول الموحدة ونوابها.

وأضاف، “كلما اقترب موعد إقرار القانون بشكل نهائي تزداد الضغوطات لدى شاكيد لأنها تعرف أنه عند الكشف الأسبوع القادم عن المستند القانوني المرافق للقانون سيتضح أن كل ما بثته هي من أكاذيب للتقليل من أهمية القانون سيتبخر وسيتضح للجميع أن كل شيء لصالح المواطن العربي موجود داخل القانون الذي لن يحل فقط مشكلة عدم ربط البيوت بالكهرباء، بل سيساهم بترخيص البيوت نفسها ووقف الغرامات الباهظة وإخطارات الهدم بحقها، ولن يدفع المواطن العربي أية مبالغ غير المبالغ التي تطلب من أجل إصدار رخصة بناء”.

ووجّه النائب طه كلامه لشاكيد قائلًا: “يجب أن تعرف شاكيد أن قواعد اللعبة تغيرت، ويجب عليها أن تقرر مع من شراكتها؟ هل هي مع بن غفير وسموترتش؟ أم مع الموحدة؟”.

#وليد طه #القائمة العربية الموحدة #أييليت شاكيد #اسرائيل #الائتلاف الحكومي #اليمين الاسرائيلي #المجتمع العربي

الأكثر قراءة اليوم

ارتفاع لافت للدولار أمام الشيكل

تحت عنوان "خطوة واحدة خاطئة".. صحيفة تنشر خريطة أهداف اسرائيلية تنوي ايران استهدافها (صورة)

استطلاع يظهر تحول في النتائج : الرئيس يخسر أمام هنية في انتخابات الرئاسة والبرغوثي يتفوق عليهما

فيديو: نتنياهو يركض داخل مبنى الكنيست بشكل غريب ويلمح لرئاسة الحكومة

غزة: لجنة متابعة العمل الحكومي تتخذ سلسلة قرارات إدارية تتعلق بالعديد من القضايا

واللا : قادة كبار يطالبون حكومة الاحتلال بإتمام صفقة تبادل مع حماس

خشية من نهاية "إسرائيل".. قائد عسكري: علينا مهاجمة قطاع غزة ولبنان بكل قوتنا

الأخبار الرئيسية

الجيش

الجيش الإسرائيلي يعلن إنهاء أكبر مناورة "مفاجئة" من نوعها استعدادا لـ"الحرب القادمة" (فيديو)

طائرة-مقاتلة-إسرائيلية-اف-16-1-730x438

بعجزها عن إدارة حرب طويلة.. هذا ما تنتظره إسرائيل ومواطنوها إذا هاجمت إيران

القنصلية

واشنطن تؤجل إعادة فتح قنصليتها بالقدس تحت ضغوطات قوية من إسرائيل ولوبياتها

توضيح من وزارة الخارجية حول "أنباء" علمها بقرارات ابتعاث تمت لموظفيها

القدس

هآرتس: إسرائيل تسابق الزمن لتهويد شرقي القدس وإجهاض أي اتفاق مستقبلي حول المدينة

الاتصالات الفلسطينية