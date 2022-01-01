"الموحدة" تهاجم شاكيد: “يجب أن تعرف أن قواعد اللعبة تغيرت"

القدس المحتلة /سما/

وصف النائب العربي في الكنيست الاسرائيلي عن "العربية الموحدة" وليد طه أقوال وزيرة الداخلية أييلت شاكيد أن “كل مواطن سيستفيد من قانون ربط البيوت غير المرخصة بالكهرباء سيضطر لدفع 200 ألف شيكل”، بأنها أقوال كاذبة غير صحيحة وغير مسؤولة، وهي تحاول بذلك إرضاء بن غفير وسموتريتش واليمين العنصري المتطرف الذي يعتبر القانون تنازلًا عن قوانين الدولة لمصلحة العرب”

وحذّر النائب طه في بيان للقائمة الموحدة من الإشاعات والأكاذيب التي تكثر في الفترة الأخرى حول الموحدة ونوابها.

وأضاف، “كلما اقترب موعد إقرار القانون بشكل نهائي تزداد الضغوطات لدى شاكيد لأنها تعرف أنه عند الكشف الأسبوع القادم عن المستند القانوني المرافق للقانون سيتضح أن كل ما بثته هي من أكاذيب للتقليل من أهمية القانون سيتبخر وسيتضح للجميع أن كل شيء لصالح المواطن العربي موجود داخل القانون الذي لن يحل فقط مشكلة عدم ربط البيوت بالكهرباء، بل سيساهم بترخيص البيوت نفسها ووقف الغرامات الباهظة وإخطارات الهدم بحقها، ولن يدفع المواطن العربي أية مبالغ غير المبالغ التي تطلب من أجل إصدار رخصة بناء”.

ووجّه النائب طه كلامه لشاكيد قائلًا: “يجب أن تعرف شاكيد أن قواعد اللعبة تغيرت، ويجب عليها أن تقرر مع من شراكتها؟ هل هي مع بن غفير وسموترتش؟ أم مع الموحدة؟”.