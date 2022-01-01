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سفارتنا في قبرص تستقبل زعيم الحزب الحاكم في البلاد

الأربعاء 15 ديسمبر 2021 07:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
سفارتنا في قبرص تستقبل زعيم الحزب الحاكم في البلاد



نيقوسيا /سما/

استقبل سفير دولة فلسطين في قبرص، عبدالله عطاري، زعيم الحزب اليمني الحاكم في قبرص أفيروف في مقر السفارة الفلسطينية في قبرص، لأول مرة في تاريخ العلاقة الفلسطينية مع حزب ذيسي الحاكم.

وقالت سفارة فلسطين في قبرص: "اطلعناه على آخر التطورات في وطننا و استمع الى شرح مفصل عن ممارسات الاحتلال الوحشية بحق شعبنا في الضفة وغزة والقدس، وعن الاستيطان و القتل بدم بارد و الحصار اجرامي لاهلنا في غزة".

وأضافت سفارتنا في قبرص: "أكدنا على موقفنا الثابت في حوارنا مع الجميع اننا لا نقبل من اي دولة ان تكون مصالحها مع دولة الاحتلال على حساب فلسطين، وان المطلوب من اصدقاء إسرائيل قبل اعدائها ان يمارسوا الضغط عليها كي تلتزم بقرارات الشرعية الدولية".

#قبرص #السفارة الفلسطينية

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