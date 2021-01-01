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بلينكن يكشف عن شرطين لبيع مقاتلات "إف 35" للإمارات

الأربعاء 15 ديسمبر 2021 06:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
بلينكن يكشف عن شرطين لبيع مقاتلات "إف 35" للإمارات



واشنطن /سما/

عبّر وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، عن رغبة بلاده في بيع مقاتلات F-35 لدولة الإمارات العربية المتحدة إذا ما رغبت أبوظبي في ذلك، لكنه كشف عن شرطين لإتمام الصفقة.

جاءت تصريحات وزير الخارجية الأمريكي خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، مع نظيره الماليزي، بحسب شبكة "سي إن إن".

وقال بلينكن إن واشنطن مستعدة للمضي قدما في صفقتي بيع مقاتلات F-35 والدرونز للإمارات في حال أراد الإماراتيون ذلك.

لكن وزير الخارجية اشترط ضمان المستوى العسكري النوعي لإسرائيل، وإجراء مراجعة للتقنيات المستخدمة في الإمارات، لإتمام الصفقة.

وأمس الثلاثاء، كشف متحدث باسم الحكومة الإماراتية عن إبلاغ أبو ظبي واشنطن بتعليق المفاوضات بشأن صفقة عسكرية ضخمة، عقب تقارير أثارت تكهنات بشأن الصفقة.
 

#الولايات المتحدة #الامارات #مقاتلات F-35 #أنتوني بلينكن #صفقة اسلحة

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