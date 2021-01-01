البحرين: بث وترويج ادعاءات مغرضة ضدنا عبر لبنان أمر يسيء للدولتين

المنامة /سما/

قال الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وزير داخلية البحرين، إن "قيام عناصر مخالفة للقانون ببث وترويج ادعاءات مغرضة ضد البحرين، عبر لبنان الشقيق، أمر يسيء للبحرين وكذلك للبنان".

وفي اتصال مع نظيره اللبناني بسام المولوي، رأى آل خليفة أن "هذه العناصر تجمعها علاقات تعاون وتواصل مع جهات خارجية، تسيء للبحرين وتقوم بالتدخل في شئونها الداخلية".

وشدد على أن "هذه التصرفات يجب ألا تكون على حساب لبنان ومصالحه"، مثمنا اهتمام وزير الداخلية والبلديات اللبناني بالأمر، وحرصه على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه العناصر المخالفة للقانون.



هذا واستعرض الجانبان التعاون والتنسيق الأمني والسبل الكفيلة التي تسهم في تطويره ومنع تكرار مثل هذه التجاوزات.