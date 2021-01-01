محافظ سلطة النقد يزور محافظة طولكرم والغرفة التجارية وجامعة خضوري

طولكرم /سما/

قام محافظ سلطة النقد الفلسطينية الدكتور فراس ملحم، بجولة في محافظة طولكرم، بدأها بلقاء محافظ محافظة طولكرم اللواء عصام أبو بكر، الذي أشاد بدور سلطة النقد في رعاية القطاع المصرفي وتطويره، مؤكداً على التعاون المشترك مع سلطة النقد والقطاع المصرفي وتوثيق العلاقات معها، بما ينعكس بالإيجاب على الواقع الاقتصادي في محافظة طولكرم. وقدم اللواء أبو بكر شرحاً عن الواقع الاقتصادي في محافظة طولكرم والتحديات التي تواجه المحافظة.

وبدوره أكد الدكتور ملحم على حرص سلطة النقد والقطاع المصرفي من خلال مختلف البرامج وخاصة صندوق استدامة، على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بهدف الإسهام في تحسين الظروف الحياتية وتطوير كافة القطاعات الاقتصادية من أجل خدمة المواطنين ودعم صمودهم.

كما اجتمع محافظ سلطة النقد، بالسيد إبراهيم أبو حسيب رئيس غرفة تجارة وصناعة طولكرم وعدد من أعضاء مجلس الإدارة ومجموعة من التجار، وتم استعراض الأوضاع الصعبة التي يعاني منها تجار طولكرم بشكل خاص في ظل الإجراءات الإسرائيلية، وسبل التعاون المشترك مع سلطة النقد من أجل خدمة ومساعدة التجار.

واستمع المحافظ إلى المشاكل التي يعاني منها التجار في علاقتهم بالمصارف والصرافين، وأبرزها مشكلة فائض الشيكل، ووعد بمتابعتها والعمل على حلها وحثّ وتوجيه البنوك على تقديم الخدمات المتعددة لرجال الأعمال وعموم المواطنين.

وأشار المحافظ إلى الجهود الحثيثة التي تقوم بها سلطة النقد في إنشاء البنية التحتية اللازمة للتحول الرقمي والدفع الإلكتروني، وهو ما سيسهم بشكل كبير في حل مشاكل التجار والمواطنين، داعياً التجار وجميع القطاعات الاقتصادية إلى الاستفادة من أنظمة سلطة النقد المتطورة وخاصة نظام الاستعلام الائتماني في تسيير تجارتهم وأعمالهم.

وزار محافظ سلطة النقد جامعة فلسطين التقنية (خضوري) والتقى برئيسها الدكتور نور أبو الرب الذي أطلعه على تطور وتخصصات وبرامج الجامعة وخاصة كلية الأعمال والاقتصاد.

وعبر المحافظ عن سعادته بزيارة الجامعة التي تتميز بكونها جامعة تقنية متخصصة، وباعتزازه بالتطور المتواصل التي تشهده في برامجها وإنجازاتها على مختلف الأصعدة، خاصة أنها تقدم العديد من التخصصات للطلبة ومنها التخصصات المتعلقة في القطاع الاقتصادي وبالذات الاقتصاد الرقمي، مبيناً أن سلطة تسعى إلى توجيه المشاريع الصغيرة والناشئة للاستفادة من تمويل البنوك بحيث تكون الفائدة متناقصة أو صفرية، الأمر الذي يسهل على الطلبة الخريجين والمبتكرين البدء بمشاريعهم الخاصة والانطلاق بها في سوق العمل.

ثم قدم الدكتور ملحم محاضرة لطلبة كلية الأعمال والاقتصاد، عرّف من خلالها عن سلطة النقد وآلية عملها، والجهات الخاضعة لرقابتها، ودورها في تطوير القطاع المصرفي والتنمية الاقتصادية، مع التركيز في حديثه على التحول الرقمي والدفع الإلكتروني الذي سيعمل على تسهيل إجراء المعاملات المالية للمواطنين وإحداث تنمية اقتصادية، إضافة إلى أنه ضرورة وحتمية من أجل الولوج للمستقبل.