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سفير فلسطين ووزيرة الثقافة التونسية يبحثان سبل إنجاز استراتيجية عمل تشاركية وفق برامج نموذجية

الأربعاء 15 ديسمبر 2021 05:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
سفير فلسطين ووزيرة الثقافة التونسية يبحثان سبل إنجاز استراتيجية عمل تشاركية وفق برامج نموذجية



تونس /سما/

بحث سفير دولة فلسطين لدى تونس هائل الفاهوم، وزيرة الشؤون الثقافية التونسية حياة القرماوي، برنامج العمل الثقافي المشترك بين الوزارة وسفارة دولة فلسطين.

وثمّنت الوزيرة، خلال اجتماع عقد بمقر الوزارة في العاصمة تونس، اليوم الأربعاء، الجهود المشتركة لتعزيز التبادل الثقافي وخلق فضاء للإنتاج الفكري والإبداعي من خلال تنظيم مخابر للأبحاث والدراسات التي تكرّس العمق في التناول للشأن الثقافي، إلى جانب تخصيص جانب من الاهتمام للصناعات الثقافية وتثمين التراث وإعادة توظيفه ضمن سياق تنموي واقتصادي مثمر.

كما بحث الجانبان سبل إنجاز استراتيجية عمل تشاركية في شتى المجالات الفكرية والثقافية وفق برامج نموذجية محكمة.

#هائل الفاهوم #تونس #فلسطين

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