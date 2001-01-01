محكمة جرائم الفساد تحكم بالحبس 3 أعوام لـ"موظف مرتشي"

رام الله /سما/

أصدرت محكمة جرائم الفساد برئاسة القاضي عادل أبو صالح وعضوية القاضي بشير عوض والقاضي محمود الكرم اليوم الأربعاء، حكما بإدانة المتهم (س،ر) والذي يعمل موظفا عامًا عن تهمة طلب وقبول الرشوة.

وأوضحت النيابة العامة في الضفة الغربية في بيان صحفي، أنه تم إصدار احلكم سنداً لأحكام المادة 171 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.

وبينت أنه تم الحكم عليه بالحبس مدة 3 سنوات والغرامة المالية 200 دينار أردني، وإلزام المدان عملا بأحكام المادة 279 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 بدفع نفقات محاكمة قدرها 300 دينار أردني.

ولفتت النيابة إلى أن الحكم جاء استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة مراد حمدان بعد أن قامت نيابة جرائم الفساد بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً.