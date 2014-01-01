الجهاد الاسلامي تهاجم منصور عباس

غزة /سما/

عقب مسؤول ملف الأسرى في حركة الجهاد الإسلامي جميل عليان، اليوم الأربعاء، على تأييد عضو الكنيست "الإسرائيلي" ورئيس القائمة الموحدة منصور عباس، قرارات الاحتلال ضد الأسرى.

وقال عليان في تصريحٍ صحفي: "موقف منصور عباس هو تصرف شائن وغير أخلاقي، ويظهر انسلاخ هذه القائمة عن هويتها وانتمائها الفلسطيني والذي يتمسك به أهالي فلسطين المحتلة عام 1948"، مُؤكّدًا على أنّ هذا التصويت يمثل خروجًا عن انتماء ومصالح وأهداف أهلنا في أراضي الداخل المحتل، ويصب في خدمة أجندة الاحتلال.

واعتبر هذا التصويب حربًا على الأسرى ومشاركة في الجرائم المرتكبة بحقهم، وعدّ تمرير هذا القرار من خلال أصوات "الموحدة" بمثابة دعوة للقتل، مُضيفًا: "ما يعني أنّنا سنكون أمام مزيد من الجرائم والعدوان في قادم الأيام ضد أسرانا لأنّ هذا الجيش هو نفسه الذي يقتل الأطفال والنساء والشبان على الحواجز ونقاط التفتيش بدون أيّ سبب".

وأشار إلى أنّ ممارسات منصور عباس وقائمته تضع أكثر من علامة استفهام حول دورها وعلاقتها بالمشروع الصهيوني خاصةً إذا أدركنا أنّ القائمة الموحدة هي التي أنقذت النظام السياسي الصهيوني من الانهيار ومن سلسلة الانتخابات الفاشلة للكنيست.

وختم عليان حديثه بالقول: "هذه المجموعة التي عملت على شق الصف الفلسطيني في فلسطين المحتلة عام 48، وحاولت تشويه تاريخنا، تستدعي من أهلنا هناك العمل بسرعة وبشكل جماعي على تنقية صفوفها من هذه العقليات والشخوص الذين يسيئون لنا جميعًا ولمشروعنا وموقعنا في هذا الصراع".