دراسة : 75.9% من الفلسطينيين في الضفة طوروا أجساما مضادة لـ” كورونا“

رام الله /سما/

تبعا للدراسات التي قامت بها الجامعة العربية الأمريكية لمواكبة التغيرات المتسارعة في الحالة الوبائية لفيروس كورونا، وتعزيزا لأهمية دراسة الوضع الوبائي الحالي في فلسطين، قام مركز الدراسات وإستطلاع الرأي بالجامعة العربية الأمريكية وبالتعاون مع الجهاز المركزي للإحصاء بتنفيذ مسح ميداني يرافقه مسح لأمصال لعينة عشوائية من الفلسطينيين البالغين بهدف تحديد نسبة الأشخاص من المجتمع الذين طوروا أجسام مضادة لفيروس كورونا و قراءة المؤشرات الصحية لدراسة الخارطة الوبائية في محافظات الضفة الغربية.

قام الفريق البحثي بجمع البيانات خلال الفترة الممتدة بين (14/9/2021-21/10/2021) من عينة عشوائية ضمت 1451 شخص موزعين على 11 محافظة في الضفة الغربية و ممن هم فوق 18 عاما ، و تم اجراء فحوصات الأمصال باستحدام تقنيات حديثة في مختبرات الجامعه العربيه الأمريكيه ل 911 عينة دم للأفراد اللذين لم يمانعوا المشاركة بفحص الأمصال. وقد إحتوت الإستماره التي قام بتعبأتها 1451 فلسطينيا على العديد من المؤشرات الديمغرافيه و الصحيه منها على سبيل المثال لا الحصر، جنس المبحوث، العمر ، الحاله الصحيه من حيث الإصابه بلأمراض الغير معديه مثل السكري، الضغط الخ.

بينت نتائج فحوصات مسح الأمصال أن 75.9 % من الفلسطينيين القاطنين في الضفة الغربية ممن هم فوق ال18 عاماً، طوروا أجساما مضادة ضد فيروس كورونا و بنسب متقاربة بين الذكور (74.2%) و الإناث (7نسبة الافراد 18 سنة فاكثر في الضفة الغربية حسب وجود اجسام مضادة للفيروس والجنس

و أظهرت نتائج الدراسة فروقات ملموسه في تطوير الأجسام المضاده بين الفئات العمرية المختلفة، حيث أنه تبين أن 69.22% من الفئة العمرية 18-29 طوروا أجساما مضاده لفيروس كورونا ، مقارنة ب 77.89% من الفئة العمريه 30 – 49 و 84.09% بين الأشخاص التي أعمارهم 50 فما قوق.

وأشارت نتائح الدراسة الى ان من بين الذين تلقوا اللقاح، فان نسبة 94.5% منهم طوروا اجساما مضادة واما الذين لم يتلقوا اللقاح فان 53.56% منهم طوروا اجساما مضادة وذلك بسبب الإصابة بالفيروس.،

وأفاد 13.6% من المبحوثين أنهم تعرضوا للاصابة بفيروس كورونا ، حيث تفاوتت النسب بشكل ملموس بين الإناث (16.5%) و الذكور (10.7%) ، و صرح 52.8% من المبحوثين أنهم تلقوا اللقاح ضد فيروس كورونا بنسب متفاوته بين الذكور (64.3%) والإناث (40.9%).

و أظهرت النتائج أن 51.77% من الذين تلقوا اللقاحات تلقوا لقاح فايزر، 27.13% منهم تلقى لقاح سبوتنيك لايت و النسبة الأفل تلقوا اللقاحات الأخرى المتوفرة.

تساهم نتائج هذه الدراسة في توضيح الصورة الوبائية لفيروس كورونا في فلسطين، و تستمر الجامعة العربية الأمريكيه و بالتعاون مع العديد من المؤسسات في الوطن بتتبع انتشار الفيروس و دراسة الخارطة الوبائية في فلسطين. ويهدف مركز الدراسات و إستطلاع الرأي في الجامعه الأمريكيه إلى تنفيذ أبحاث و دراسات نوعية يمكنها المساعدة في دعم صناعة القرارت المبنية على البيانات في القطاعات العام، و الخاص و الأهلي.