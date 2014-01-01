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الاحتلال يعتقل 3 مواطنين ويستولي على جرار زراعي في مسافر يطا

الأربعاء 15 ديسمبر 2021 04:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعتقل 3 مواطنين ويستولي على جرار زراعي في مسافر يطا



الخليل /سما/

 اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الاربعاء، ثلاثة مواطنين واستولت على جرار زراعي اثناء قيامهم بحراثة أرضهم في منطقة الركيز بمسافر يطا جنوب الخليل.

قال منسق لجان الحماية والصمود بمسافر يطا وجبال جنوب الخليل فؤاد العمور: ان قوات الاحتلال اعتقلت كل من: سليمان محمد، وابراهيم أبو عرام، وماهر احمد محمد، واستولت على جرار زراعي اثناء حراثتهم لأرضهم في منطقة الركيز بمسافر يطا.

وأضاف العمور: ان الاحتلال الاسرائيلي يصعد من اعتداءاته المستمرة على الاهالي في مسافر يطا بشكل عام، ويستهدف تجمع “المفقرة والركيز” المحاطة بسلسلة من المستوطنات والبؤر الاستيطانية، ويمنعهم من الوصول إلى أراضيهم وزراعتها، لإجبارهم على تركها والرحيل عنها، لصالح مشروعه الاستيطاني الهادف الى ربط تلك المستوطنات مع بعضها البعض.

#قوات الاحتلال #جرار زراعي #مسافر يطا

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